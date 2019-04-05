Antalya'daki yasa dışı bahis operasyonu Gözaltına alınan 8 zanlıdan 2'si tutuklandı

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde yasa dışı bahis soruşturması kapsamında gözaltına alınan 8 zanlıdan 2'si tutuklandı. Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yasa dışı bahis oynattığı gerekçesiyle jandarma ekiplerince gözaltına alınan 8 şüphelinin karakoldaki işlemleri tamamlandı. Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen 8 zanlı, adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan 8 zanlıdan 2'si tutuklandı, diğerleri tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. İl ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince 3 Nisan'da 11 adrese düzenlenen operasyonda, 8 kişi gözaltına alınmış, şüphelilerin adreslerinde ve araçlarında yapılan aramalarda bazı dijital materyaller, döviz ve Türk lirası ile bir miktar uyuşturucu ele geçirilmişti.



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