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Antalya'daki vahşi cinayetin şüphelileri gözaltında

vahşice katledildiği ortaya çıkan Asım Bayram’ın şüphelileri gözaltına alındı.

13 Mart 2019 Çarşamba 11:45
Antalya'daki vahşi cinayetin şüphelileri gözaltında

Günlerdir Müge Anlı’da aranan vahşice katledildiği ortaya çıkan Asım Bayram’ın şüphelileri gözaltına alındı.



Yaklaşık 50 gündür kayıp olan 82 yaşındaki Emlak zengini Asım Bayram olayında sıcak gelişme yaşanıyor. Günlerdir Müge Anlı’da aranan Asım Bayram’ın cesedinin Antalya’da ormanlık alanda 8 parça halinde toprağa gömülü bulunan erkek cesedin kendisine ait olduğu kesinleşti. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, otopsi sonucu cesedin Asım Bayram’a ait olduğu anlaşıldı.



Cesedin Bayram’a ait olmasının ardından savcılık talimatıyla 4 kişi gözaltına alındı

 

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklama; Adli Tıp Kurumu’nun yaptığı otopsi sonrasında cesedin Asım Bayram’a ait olduğu kesinlik kazandığı kaydedilirken aralarında M.G. isimli şahsın da bulunduğu 4 şüphelinin aynı gün gece saatlerinde gözaltına alındığı ve evlerinde gerekli arama ve inceleme işlemleri yapıldığı bildirildi. Soruşturma işlemlerine detaylı bir şekilde devam edildiği açıklandı.

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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 11:45
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