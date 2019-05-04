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Antalya'daki tacizle ilgili Bakan Selçuk'tan açıklama!

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Antalya'da 10 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan ve serbest bırakılan apartman görevlisi ile ilgili sosyal medya adresinde açıklamalarda bulundu.

04 Mayıs 2019 Cumartesi 19:05
Antalya'daki tacizle ilgili Bakan Selçuk'tan açıklama!

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Antalya'daki 10 yaşındaki çocuğa istismar davasıyla ile ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Bakan Selçuk şu ifadeleri kullandı:

"1. Bakanlık olarak en başından beri yakından takip ettiğimiz ve müdahil olduğumuz Antalya’daki yavrumuza yönelik istismar davasına dair verilen karar hakkında bir üst mahkeme olan Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yoluna başvuracağız."

"2. Ayrıca hepimizi derinden sarsan istismar ve şiddet olaylarından sonra mağdur ve ailelerine ait görüntülerin sosyal medyada paylaşımı hususunda sorumlu bir yaklaşım izlenmediğine üzülerek şahit oluyoruz."

"3. Adli yargı süreci devam eden her olayda, tüm duyarlı vatandaşlarımızdan mağdurun rehabilite sürecini sekteye uğratmamak, ikincil örselenmesini engellemek ve kişilik haklarını korumak adına daha fazla hassasiyet göstermesini bekliyoruz."

Olayın geçmişi

Muratpaşa ilçesinde bir sitenin apartman görevlisi A.Ö'nün (45), evlerine ders çalışmaya gelen 10 yaşındaki kız çocuğuna 2017'nin Mayıs ayında istismarda bulunduğu öne sürülmüştü.

Tutuklu olarak hakim önüne çıkan sanığın, daha sonraki duruşmalarda tutuksuz yargılanmasına karar verilmişti. Yargılamayı yürüten mahkemenin eski başkanı daha önce davadan çekilmişti.

5. Ağır Ceza Mahkemesinde dün görülen davanın karar duruşmasında, mahkeme heyeti tutuksuz sanık A.Ö'nün delil yetersizliğinden beraatine hükmetmiş, mağdurun annesi F.Y. sinir krizi geçirmiş, adliye önünde toplanan kadın ve çocuk istismarıyla mücadele derneklerinin üyeleri, mahkeme kararını protesto etmişti.

 

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Haber Tarihi: 04 Mayıs 2019 Cumartesi 19:05
  1. Antalya
  2. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk
  3. 10 yaşındaki çocuğa istismar davası
  4. Açıklama
  5. Cinsel istismar

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