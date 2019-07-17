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Antalya'daki "mermi yutturma" davası

Alıkoydukları kişiyi darbederek mermi yutturdukları, giydirdikleri etekle görüntülerini çektikleri iddia eden 5 sanık hakim karşısına çıkartıldı

17 Temmuz 2019 Çarşamba 11:42
Antalya'daki "mermi yutturma" davası

ANTALYA (AA) - Antalya'da bir evde alıkoydukları kişiyi darbedip, mermi yutturup ve etek giydirerek görüntülerini çektikleri iddia eden 5 sanığın yargılanmasına başlandı.

Antalya 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar S.B, S.Ö, M.A, H.D. F.E. ile mağdur A.E. ve taraf avukatları katıldı.

Söz verilen E.A, sanıklar tarafından çağrıldığı evde önce darbedildiğini söyledi.

Ardından banyoya götürüldüğü belirten A.E, "Giysilerimi çıkarmamı istediler. Korktuğum için çıkardım. Daha sonra ellerimi ve ayaklarımı kabloyla bağladılar. Durup durup dövüyorlardı. Sanıklardan H.D, sopayla vurdu. Ardından sonradan etek olduğunu öğrendiğim kıyafeti giydirip video çektiler. Ayrıca görüntülü olarak birilerini arayıp izlettirdiler." ifadelerini kullandı.

Sanıklardan birinin elleri bağlıyken göğsüne vurarak kendisine iki tabanca mermisini zorla yutturduğunu aktaran A.E, sabah 10.00'dan akşam saatlerine kadar kaldığı evden polislerce kurtarıldığını bildirdi.

Uyuşturucu bağımlısı olduğunu kabul eden A.E, birlikte yaşadığı kadının çocuğuna şiddet uyguladığı iddialarının doğru olmadığını savundu.

Sanıklardan şikayetçi olmadığını belirten A.E, "Hepsini Allah'a havale ediyorum." dedi.

Duruşma, tanıkların dinlenmesi ve dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

Muratpaşa ilçesinde H.D'nin, eski eşinin imam nikahıyla birlikte yaşadığı A.E'yi çocuğuna şiddet uyguladığı gerekçesiyle 29 Mart'ta, 4 yakınıyla kaçırıp darbettiği iddia edilmişti.

Sanıklar hakkında, "Cebir veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "Konutta birden fazla kişiyle birlikte yağma", "Yaralama" ve "Özel hayatın gizliliğini ihlal etme" suçlamalarıyla dava açılmıştı.

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Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 11:42
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