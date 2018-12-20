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Antalya'daki kuvvetli sağanak

Metrekareye 24 saatte düşen toplam 490,8 kilogram yağış miktarıyla Türkiye'de günlük yağış rekoru kırılan Kemer ilçesinde yaralar sarılıyor- Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel:- "26 ailemize ev eşyası yardımında bulunduk. Evleri ağır hasar gören 14 ailemize de nakdi yardım yaptık. Yardımda bulunmaya devam edeceğiz"

20 Aralık 2018 Perşembe 17:43
Antalya'daki kuvvetli sağanak

ANTALYA (AA) - Metrekareye 24 saatte düşen toplam 490,8 kilogram yağış miktarıyla Türkiye'de günlük yağış rekoru kırılan Antalya'nın Kemer ilçesinde yaralar sarılıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, Kemer'deki Kuzdere Mahallesi'nde evleri selden zarar gören vatandaşlara eşya ve nakdi yardımda bulundu.

Fen İşleri Başkanlığı ekipleri de kullanılamaz hale gelen Kesme Boğazı Köprüsü'nü onararak, trafiğe açtı. Selden zarar gören yollardaki onarım çalışmaları da sürdürülüyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, bölgede incelemelerde bulunarak, kuvvetli sağanak sonrası evlerini su basan vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Vatandaşların sorunlarını da dinleyen Türel, bir yıllık yağış ortalamasının yüzde 80'inin bölgeye bir saat içerisinde düştüğünü ifade etti. Her şeye rağmen can kaybının olmamasının tek teselli olduğunu bildiren Türel, belediye olarak tüm imkanları seferber ettiklerini aktardı.

Türel, "26 ailemize ev eşyası yardımında bulunduk. Evleri ağır hasar gören 14 ailemize de nakdi yardım yaptık. Yardımda bulunmaya devam edeceğiz. Ekiplerimiz zaten çok hızlı bir şekilde bölge halkının emrindeydi. Derhal yaraları sarmaya çalıştık, çalışmalarımıza devam ediyoruz. Sel sularının zarar verdiği Kesme Boğazı Köprüsü'nü onardık, güvenli olarak köprüden geçiş mümkün. Zeminle ilgili çalışmalar bittikten sonra asfaltını tamamlayacağız." diye konuştu.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 20 Aralık 2018 Perşembe 17:43
  1. Kemer
  2. kuvvetli sağanak
  3. Menderes Türel

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