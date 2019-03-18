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Antalya'daki katilin cezası belli oldu

Antalya'da İskender Doğan'ın öldürülmesiyle ilgili daha önce 13 yıl 30 gün hapis cezası alan sanık, yeniden yapılan yargılamada cinayeti azmettirmekten müebbet hapse mahkum oldu.

18 Mart 2019 Pazartesi 15:19
Antalya'daki katilin cezası belli oldu

Antalya'nın Serik ilçesinde gazino işleten İskender Doğan'ın bir akaryakıt istasyonunda öldürülmesiyle ilgili daha önce 13 yıl 30 gün hapis cezasına çarptırılan sanık, kararın Yargıtayca bozulmasının ardından yapılan yeniden yargılamada müebbet hapisle cezalandırıldı.

Antalya 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık Serdar Dalmızrak, tutuklu bulunduğu cezaevinden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada, taraf avukatları da hazır bulundu.

Sanığa, Doğan'ın öldürülmesine ilişkin davada 3 yıl önce "kasten öldürmeye yardım" ve "ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından 13 yıl 30 gün hapis cezası verildiği ancak kararın Yargıtayca bozulması nedeniyle yeniden yargılama yapıldığı belirtildi.

Söz verilen sanık Dalmızrak, cinayetin azmettiricisi olduğu suçlamasını kabul etmediğini belirterek hakkında beraat kararı verilmesi talebinde bulundu.

- Cezada indirim yapılmadı

Mahkeme heyeti, sanığı "kasten öldürmeye azmettirme" suçundan müebbet hapisle cezalandırdı.

Heyet, sanığın cezasında herhangi bir indirim yapmadı.

Antalya'nın Kepez ilçesinde 17 Ocak 2015'te gazino işletmecisi İskender Doğan'ın, akaryakıt istasyonunda silahla vurularak öldürülmesiyle ilgili tutuklanan sanıklardan Burak Körkılıç'a 25 yıl, Baki Altıntop'a 8 yıl 4 ay ve Serdar Dalmızrak'a ise 13 yıl 30 gün hapis cezası verilmişti.

Doğan ailesinin avukatı karara itiraz etmişti.

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 15:19
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