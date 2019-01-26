0553 313 94 23

Antalya'daki hortum

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez:- "Şu anda Antalya'da yaklaşık 260 trafo merkezimizde enerjimiz yok. 80 bin civarında konut etkilenmiş durumda. Keza Isparta'da da 140 civarında, ağırlıklı kırsal bölgelerde olmak üzere yine trafo merkezlerimizde enerjimiz yok. Orada da yaklaşık 15-20 bin vatandaşımız şu anda enerjisiz. Ekipler de hava koşulları müsaade ettiği ölçüde çalışmalarına devam ediyor. Büyük bir oranda gün içerisinde Antalya'ya enerji vereceğiz"- "Bazı bölgelerde de fırtınanın şiddetine bağlı olarak tedbir amaçlı da oradaki elektrik dağıtım şirketimiz bazen enerjiyi kesiyor, daha olumsuz bir yansıması olmasın diye. Ben tekrar bu vesileyle Antalya'ya büyük geçmiş olsun diyorum"

26 Ocak 2019 Cumartesi 15:05
Antalya'daki hortum

İSTANBUL (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Antalya'daki hortum felaketine ilişkin, "Şu anda Antalya'da yaklaşık 260 trafo merkezimizde enerjimiz yok. 80 bin civarında konut etkilenmiş durumda. Keza Isparta'da da 140 civarında, ağırlıklı kırsal bölgelerde olmak üzere yine trafo merkezlerimizde enerjimiz yok. Orada da yaklaşık 15-20 bin vatandaşımız şu anda enerjisiz. Ekipler de hava koşulları müsaade ettiği ölçüde çalışmalarına devam ediyor. Büyük bir oranda gün içerisinde Antalya'ya enerji vereceğiz." dedi.

Dönmez, Taksim'de bulunan Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ (BEDAŞ) Genel Müdürlüğü'ne, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Antalya'da yaşanan hortum felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlara rahmet, yakınlarına baş sağlığı diledi.

Felakette yaralanan vatandaşlara da acil şifalar dileklerini ileten Dönmez, son birkaç gündür Antalya ve civarında meydana gelen olumsuz hava koşulları nedeniyle hayatın da olumsuz etkilendiğini söyledi.

Bu durumdan enerji altyapısının da etkilendiğini özellikle elektrik tarafında, enerji nakil hatları, direkler ve trafo merkezlerinde sıkıntılar yaşandığını dile getiren Dönmez, şöyle konuştu:

"Şu anda Antalya'da yaklaşık 260 trafo merkezimizde enerjimiz yok. 80 bin civarında konut etkilenmiş durumda. Keza Isparta'da da 140 civarında, ağırlıklı kırsal bölgelerde olmak üzere yine trafo merkezlerimizde enerjimiz yok. Orada da yaklaşık 15-20 bin vatandaşımız şu anda enerjisiz. Ekipler de hava koşulları müsaade ettiği ölçüde çalışmalarına devam ediyor. Büyük bir oranda gün içerisinde Antalya'ya enerji vereceğiz. Bazı bölgelerde de fırtınanın şiddetine bağlı olarak tedbir amaçlı da oradaki elektrik dağıtım şirketimiz bazen enerjiyi kesiyor, daha olumsuz bir yansıması olmasın diye. Ben tekrar bu vesileyle Antalya'ya büyük geçmiş olsun diyorum."


Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Ocak 2019 Cumartesi 15:05
  1. Antalya'daki hortum
  2. Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ
  3. Denetim
  4. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Engelliler Konfederasyonu Başkanı Turhan İçli:
    1. Engelliler Konfederasyonu Başkanı..
    2. Adana'da 5 yıl uğraşıp ürettiler!..
    3. Şehir eşkıyası otobüste dehşet saçtı
    4. Hayaller Paris gerçekler bambaşka!..
    5. AK Parti Haliliye belediye başkan..
    6. Rusya'dan Tunus'a, "Suriye rejimi,..
    7. Soylu açıkladı! Seçim kavgalarında..
    8. İspanya'dan Maduro'ya 8 gün süre
    9. İçişleri Bakanı Soylu:..
    10. Giresunspor'da hedef 3 puan
    11. 12 ay askerlik süresi 9 aya düşecek!
    12. AK Parti Eyyübiye belediye başkan..
    13. Süper Lig ekibinden flaş transfer!
    14. Voleybol maçında bombalı saldırı: 5 ölü
    15. Akar: "Bir taraftan ülkemizin..
    16. Antalya'daki hortum
    17. AK Parti'nin adayını bıçaklayan zanlı..
    18. espor tutkunları Nişantaşı..
    19. Ülke yol geçen hanına dönmüş, bunun..
    20. Akar'dan yeni askerlik sistemi için..
    Rusya'dan flaş Venezuela çıkışı: Hazırız!
    Rusya'dan flaş Venezuela çıkışı: Hazırız!
    Venezuela'dan Türkiye'ye çağrı!
    Venezuela'dan Türkiye'ye çağrı!
    Her şeyi itiraf etti! Yeni mezun kadın avukatları partiye davet edip...
    Her şeyi itiraf etti! Yeni mezun kadın avukatları partiye davet edip...
    Canlı yayında dünyaya duyurdu... Maduro'dan Trump'a olay cevap
    Canlı yayında dünyaya duyurdu... Maduro'dan Trump'a olay cevap
    Melih Gökçek'ten bomba açıklama: Söyleyeceklerimin ardından 3-5 puan kaybedecek
    Melih Gökçek'ten bomba açıklama: Söyleyeceklerimin ardından 3-5 puan kaybedecek

    Günün Karikatürü

    26 Ocak 2019
    Yüzde yüz yerli ve milli! Bor madeninden üretildi
    Yüzde yüz yerli ve milli! Bor madeninden üretildi
    Taksim'deki kışkırtmanın arkasından bakın kim çıktı!
    Taksim'deki kışkırtmanın arkasından bakın kim çıktı!