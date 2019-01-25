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Antalya'daki hortum

Hortum nedeniyle yaşamını yitiren işçinin cenazesi, Finike ilçesinde toprağa verildi- Cenaze törenine Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de katıldı

25 Ocak 2019 Cuma 15:01
Antalya'daki hortum

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Finike ilçesinde hortum nedeniyle hayatını kaybeden işçinin naaşı, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin katıldığı cenaze töreninin ardından defnedildi.

Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) Finike Hizmet Binası'na ziyarette bulunan Pakdemirli, hortumun savurduğu cisimlerin isabet etmesi sonucu ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren ASAT çalışanı Bayram Demir'in (40) arkadaşlarına başsağlığı diledi.

Pakdemirli, ziyaretin ardından Demir'in Sahilkent Kum Camisi'nde cuma namazı sonrası düzenlenen cenaze törenine katıldı.

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in de yer aldığı törenin ardından Demir'in naaşı toprağa verildi.

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Haber Tarihi: 25 Ocak 2019 Cuma 15:01
  1. ASAT
  2. Finike
  3. hortum
  4. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli

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