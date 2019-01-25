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Antalya'daki hortum

Kumluca ilçesinde meydana gelen hortumda hayatını kaybeden Berivan Karakeçili'nin cenazesi, memleketi Şanlıurfa'da toprağa verildi- Karakeçili'nin ailesiyle mevsimlik tarım işçisi olarak Antaya'ya gittiği için eğitimini yarıda bıraktığı öğrenildi

25 Ocak 2019 Cuma 14:23
Antalya'daki hortum

ŞANLIURFA (AA) - Antalya'nın Kumluca ilçesinde dün etkili olan hortumda başına isabet eden bir cisim nedeniyle yaşamını yitiren Berivan Karakeçili'nin (13) cenazesi, memleketi Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde defnedildi.

Karakeçili'nin cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından Kumluca Devlet Hastanesi morgundan alınarak, uçakla Şanlıurfa'ya getirildi.

Viranşehir ilçesine götürülen Karakeçili'nin cenazesi, Yeni Aile Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

Berivan Karakeçili'nin ailesiyle mevsimlik tarım işçisi olarak Antalya'ya gittiği ve bu yüzden eğitimini yarıda bıraktığı öğrenildi.

Antalya'nın Kumluca ve Finike ilçelerindeki hortum nedeniyle çok sayıda tarım arazisi, ev, işyeri ve araç zarar görmüş, 13 yaşındaki Berivan Karakeçili hayatını kaybetmiş, 2'si ağır 11 kişi de yaralanmıştı.

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Haber Tarihi: 25 Ocak 2019 Cuma 14:23
  1. Antalya
  2. hortum
  3. Şanlıurfa
  4. Viranşehir

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