0553 313 94 23

Antalya'daki hortum

Kumluca ve Finike ilçelerinde meydana gelen hortum nedeniyle yaralanan ve hayati tehlikesi bulunan bir kişi tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi

24 Ocak 2019 Perşembe 23:00
Antalya'daki hortum

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kumluca ve Finike ilçelerinde meydana gelen hortum nedeniyle yaralanan ve hayati tehlikesi bulunduğu bildirilen 40 yaşındaki ASAT görevlisi Bayram Demir, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Finike'de meydana gelen hortum sırasında Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) Finike Hizmet Binası önünde bulunan Bayram Demir, hortumun çevreye savurduğu cisimlerin isabet etmesi sonucu ağır yaralandı.

Kumluca'daki bir özel hastaneye kaldırılan Bayram Demir'in burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybettiği bildirildi.

Evli ve bir çocuk babası olan Demir'in, yarın Sahilkent Kum Camisi'nde Cuma namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.

- Olay

Antalya'nın Kumluca ve Finike ilçelerinde meydana gelen hortum nedeniyle çok sayıda tarım arazisi, ev, işyeri ve araç zarar görmüş, 13 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetmiş, 2'si ağır 11 kişi de yaralanmıştı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Ocak 2019 Perşembe 23:00
  1. Antalya
  2. fırtına
  3. hortum

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Serdar Arseven: Bugün Anıtkabir'e gidesim var
    1. Serdar Arseven: Bugün Anıtkabir'e..
    2. Yunanistan'da "Makedonya" protestosu..
    3. Ege bölgesi ve Batı Akdeniz için..
    4. Ümraniyespor taraftarından..
    5. Anadolu Efes deplasmanda Real Madrid'e..
    6. Almanya'dan Venezuela açıklaması
    7. Türkiye nasıl etkilenir? Korkunç..
    8. Müslümanlar karla kaplı Mescid-i..
    9. "ABD, Venezuela'nın petrol..
    10. Senegal’de Türk yatırımı 106 milyon..
    11. ABD Deyrizor'da camiyi vurdu!
    12. Kızılay 2018'de 23 milyon insana..
    13. ABD ülkeyi karıştırdı! Ölüm haberleri..
    14. İsrail hapishanelerindeki..
    15. "Guaido'nun geçici devlet başkanlığını..
    16. Melih Gökçek'ten bomba açıklama:..
    17. Konya'da karbonmonoksit zehirlenmesi
    18. Adana'da refüje çarpan tır yandı: 1 ölü
    19. ABD öncülüğündeki koalisyon Suriye'de..
    20. ABD'den Suriye'ye çekilmeye destek..
    Ulaşım devi şirket iflas etti
    Ulaşım devi şirket iflas etti
    Abdullah Gül destekçisi CHP'li konuştu! 'Bana hep kayınço der. Beni aradı ve...'
    Abdullah Gül destekçisi CHP'li konuştu! 'Bana hep kayınço der. Beni aradı ve...'
    Bakan açıkladı: Türkiye bize ekonomik yardım teklifinde bulundu
    Bakan açıkladı: Türkiye bize ekonomik yardım teklifinde bulundu
    AB ve Rusya'dan Venezuela açıklaması! Saflarını seçtiler
    AB ve Rusya'dan Venezuela açıklaması! Saflarını seçtiler
    “Darbenin hiçbir meşruiyeti yok! Ya sen kimsin?”
    “Darbenin hiçbir meşruiyeti yok! Ya sen kimsin?”

    Günün Karikatürü

    25 Ocak 2019
    Maduro'ya darbeyi desteklemişti... Flaş askeri müdahale açıklaması!
    Maduro'ya darbeyi desteklemişti... Flaş askeri müdahale açıklaması!
    Konya'da patlama! Çok sayıda polis olay yerinde
    Konya'da patlama! Çok sayıda polis olay yerinde