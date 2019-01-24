Antalya'daki hortum

ANTALYA (AA) - Antalya Valisi Münir Karaloğlu, etkili olan hortum, fırtına ve yağış nedeniyle Kemer Devlet Hastanesinde hasar meydana geldiğini belirterek, "Hastanemizdeki 11 vatandaşımızı diğer hastanelere naklettik. Hastanenin acil servisi hizmete devam edecek. 20 yaşındaki Kader Buse Acar kardeşimiz kayıp ve arama çalışmaları hem Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı helikopter hem AFAD ekipleri ve dalgıçlar tarafından sürdürülüyor. Henüz bulabilmiş değiliz." dedi.

Antalya'da etkili olan hortum, fırtına ve yağış nedeniyle Kemer Devlet Hastanesinin bahçesinde bulunan çok sayıdaki çam ağacı devrildi, hastanenin çatısında da hasar oluştu. Hastane bahçesinde bulunan 50'den fazla araç, devrilen ağaçlar ve çatıdan düşen parçalar nedeniyle zarar gördü.

Hortum ve fırtınanın içinde de hasara neden olduğu hastanedeki 11 hasta, Antalya'daki çeşitli hastanelere nakledildi.

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, hastaneye gelerek incelemelerde bulundu ve yetkililerden bilgi aldı.

İnceleme sonrası açıklama yapan Karaloğlu, hortum dolayısıyla bahçede portakal toplayan 13 yaşındaki bir çocuğun başına isabet eden bir cisim nedeniyle hayatını kaybettiğini bildirdi.

Hortum nedeniyle 3 ilçede 11 kişinin yaralandığını, iki kişinin durumunun ağır olduğunu aktaran Karaloğlu, 9 yaralının da ayakta tedavi edilerek, evlerine gönderildiğini vurguladı.

- "Hastanenin acil servisi hizmete devam edecek"



Kemer Devlet Hastanesinde de zararlar oluştuğunu belirten Karaloğlu, "Hastanemizdeki 11 vatandaşımızı Antalya'daki Sağlık Bakanlığına bağlı diğer hastanelere naklettik. Hastanenin acil servisi hizmete devam edecek. Hastanenin çatıda bulunan ısıtma ve soğutma sistemleri hasar gördüğü için, onarım bitinceye kadar yataklı kısmını açmamış olacağız. Sadece acil hizmet verecek. Burada ihtiyaç olursa hastalarımızı ambulansla Antalya merkeze göndereceğiz." dedi.

Finike, Kumluca ve Kemer'de çok sayıda sera ve meyve bahçesinin yanı sıra yüzlerce aracın zarar gördüğünü kaydeden Karaloğlu, şöyle devam etti:

"En önemlisi Kemer Kuzdere'de annesiyle beraber nehre düşen 20 yaşındaki bir üniversite öğrencisi kayıp. Annesi kurtarıldı, Antalya'da tedavisi devam ediyor. 20 yaşında Kader Buse Acar kardeşimiz kayıp ve arama çalışmaları hem Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı helikopter hem AFAD ekipleri ve dalgıçlar tarafından sürdürülüyor. Henüz bulabilmiş değiliz."

Kemer'de vatandaşların evlerinde de hasarlar meydana geldiğini aktaran Vali Karaloğlu, kamu kuruluşları, Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyesi ekiplerinin vatandaşların yaralarını sarmak, hasar tespitlerini yapmak üzere arazide çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Hasar oluşmayan ilçelerden personel takviyesi yapılarak, özellikle tarım arazilerindeki hasar tespitinin yarın başlayacağını vurgulayan Karaloğlu, "Milletimize geçmiş olsun, başımız sağ olsun. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Kayıp kızımızın da en kısa sürede bulunmasını temenni ediyorum." diye konuştu.

- Daha önce de bir kızını trafik kazasında kaybetmiş

Öte yandan, Kuzdere Mahallesi'nde hortum nedeniyle aracın dereye sürüklenmesi sonucu kaybolan 20 yaşındaki üniversite öğrencisi kızı Kader Buse Acar'ın bulunması için çalışmalar devam ediyor.

Aynı araçtan kurtarılan anne Ayla Acar'ın, daha önce Kemer-Antalya kara yolunda meydana gelen trafik kazasında 5 yaşındaki bir kızını kaybettiği öğrenildi.