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Antalya'daki FETÖ/PDY davası

Eski Akdeniz Üniversitesi öğretim üyesinin yargılanmasına devam edildi

14 Aralık 2018 Cuma 18:01
Antalya'daki FETÖ/PDY davası

ANTALYA (AA) - Antalya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi olduğu iddiasıyla hakkında dava açılan ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından meslekten ihraç edilen eski Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Nihat Kanbur'un yargılanmasına devam edildi.

Antalya 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya daha önce kefaletle serbest bırakılan sanık Kanbur, yakınları ve avukatı katıldı. Duruşmada, söz verilen Kanbur, hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini ifade etti.

Mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanık Kanbur'un, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasını talep etti. Cumhuriyet savcısı, "Türkiye Cumhuriyeti hükümetine karşı silahlı isyana tahrik" suçu kapsamında yeterli delil bulunmadığından sanığın beraatine karar verilmesini istedi.

Mahkeme başkanının duruşmayı ocak ayına ertelemek istemesi üzerine Kanbur, "Savunmamı yazılı vereceğim, bu kadar kısa sürede savunma hazırlayamam. Duruşma tarihinin bahar veya yaz aylarına verilmesini istiyorum. Hayatım bu davada çıkacak sonuca bağlı, mesleğe dönüp dönememem buna bağlı." dedi.

Bunun üzerine mahkeme başkanı duruşmayı 11 Haziran'a erteledi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince 14 Nisan'da düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda, "terör örgütü üyesi olmak", "Türkiye Cumhuriyeti hükümetine karşı silahlı isyana tahrik etme" ve "terör örgütünün propagandasını yapmak" suçlamasıyla tutuklanan Mehmet Nihat Kanbur, YÖK tarafından meslekten ihraç edilmişti.

Haber Tarihi: 14 Aralık 2018 Cuma 18:01
  1. Antalya
  2. FETÖ
  3. mütalaa
  4. Nihat Kanbur

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