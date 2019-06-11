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Antalya'daki festivalde kaybolan gençten haber alınamıyor

11 Haziran 2019 Salı 22:31
Antalya'daki festivalde kaybolan gençten haber alınamıyor

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen müzik festivalinde görevliyken kaybolan kişiden, iki gündür haber alınamıyor.

Alınan bilgiye göre, Oymapınar Mahallesi'nde bu yıl üçüncüsü düzenlenen "Uluslararası Müzik Festivali"nde görevli Yıldırım Selim Özersinci'nin (29) festivalin son günü olan 10 Haziran'ın sabahında arkadaşlarıyla yaşanan tartışmanın ardından, ormanlık alana doğru gittiği iddia edildi.

Özersinci bir süre dönmeyince arkadaşları tarafından yetkililere haber verildi. Manavgat Jandarma Komutanlığı Merkez Karakolu ekiplerince bölgede yapılan aramada, Özersinci'nin kıyafetleri festival alanından baraj gölüne inen patika yolun sonunda bir ağacın altında bulundu.

Baraj gölüne girmiş olabileceği tahmin edilen Özersinci'nin bulunması için Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve AKUT ekipleri, sualtı ve su yüzeyinde arama gerçekleştirdi.

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Haber Tarihi: 11 Haziran 2019 Salı 22:31
  1. Antalya
  2. festival
  3. Manavgat

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