0553 313 94 23

Antalya'daki festivalde gencin kaybolması

Manavgat ilçesinde düzenlenen Uluslararası Müzik Festivali'nde kaybolan Yıldırım Selim Özersinci'yi arama çalışmaları devam ediyor

16 Haziran 2019 Pazar 17:56
Antalya'daki festivalde gencin kaybolması

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen Uluslararası Müzik Festivali'nin son gününde kaybolan Yıldırım Selim Özersinci'yi arama çalışmaları sürüyor.

İlçe Jandarma Komutanlığı, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Jandarma Su altı Arama Kurtarma (SAK) ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen arama çalışmalarına, bugün de baraj gölünde ve karada devam edildi.

Komando birliği ile İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü ve JAK ekipleri karadan, Sahil Güvenlik Komutanlığı DEGAK-8, Emniyet Müdürlüğü dalgıç su altı ve SAK ekipleri, Manavgat Baraj Gölü üzerinde su altı ve su üstünde arama çalışması gerçekleştirdi.

Kendisinden 7 gündür haber alınamayan Özersinci'ye, bugünkü arama çalışmalarında da ulaşılamadı. Çalışmaların yarın devem edeceği bildirildi.

Oymapınar Mahallesi'nde bu yıl üçüncüsü düzenlenen Uluslararası Müzik Festivali'nde görevli Yıldırım Selim Özersinci (29), festivalin son günü olan 10 Haziran sabahında arkadaşlarıyla yaşanan tartışmanın ardından ormanlık alana gitmişti. Kendisinden haber alınamayan gencin kıyafetleri, festival alanından baraj gölüne inen patika yolun sonunda bir ağacın altında bulunmuştu. Gencin bulunması için arama çalışması başlatılmıştı.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Haziran 2019 Pazar 17:56
  1. Antalya
  2. kayıp genç aranıyor
  3. Manavgat
  4. Müzik Festivali
  5. Yıldırım Selim Özersinci

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İlkadım’da metruk binalara yer yok
    1. İlkadım’da metruk binalara yer yok
    2. ÖSYM Başkanı Aygün'den YKS açıklaması!
    3. Meslektaşları kazada kalbi duran..
    4. Helsingborg'da ikinci Larsson dönemi
    5. ABD'ye büyük şok! Ek gümrük vergisi..
    6. Eyüp Karadayı son yolculuğuna uğurlandı
    7. Eyüp Karadayı son yolculuğuna uğurlandı
    8. Babalar ve oğulları satranç..
    9. Fenerbahçe’de 2019 yılı bütçesi kabul..
    10. ÖSYM Başkanı Aygün'den "Sınav sorunsuz..
    11. Antalya'daki festivalde gencin..
    12. YKS'nin üçüncü oturumu sona erdi
    13. Efeler Belediyesi’nden üniversite..
    14. Türkiye'den ABD'ye S-400 cevabı!..
    15. Otomobil bariyere çarptı: 1 ölü, 1..
    16. Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun..
    17. Yılın en baba buluşması Üsküdar’da..
    18. TEM’de lüks araç takla attı: 4 yaralı
    19. Fenerbahçe’nin 2019 bütçesi oy birliği..
    20. Bileğine güvenen babalar kıyasıya..
    21. Doğa Cadde’de Babalar Günü coşkusu
    22. Turistleri dolandıran kuyumcu dükkanı..
    23. TMMOB’tan Mızraklı’ya ziyaret
    24. Fenerbahçe’de Başkan Ali Koç yönetimi..
    25. Minibüste Kaçak sigara ele geçirildi
    26. Fenerbahçe'de yönetim kurulu ibra edildi
    27. Türkiye ile Katar arasında mutabakat..
    28. Halime Elçibey Nahçıvan’da son..
    29. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu:..
    30. "Emek ve Adalet Yürüyüşü"
    Savcı Sayan'dan çok konuşulacak paylaşım: Milleti arayarak dolar yükselecek...
    Savcı Sayan'dan çok konuşulacak paylaşım: Milleti arayarak dolar yükselecek...
    S-400 füzelerinin konumu, tüm dünyaya servis edildi! ABD'liler uydu görüntülerini ifşa etti
    S-400 füzelerinin konumu, tüm dünyaya servis edildi! ABD'liler uydu görüntülerini ifşa etti
    Suudi Arabistan'dan dikkat çeken açıklama: Eğer ABD bize silah vermezse...
    Suudi Arabistan'dan dikkat çeken açıklama: Eğer ABD bize silah vermezse...
    Pentagon'dan flaş Türkiye açıklaması! "Devam edecek"
    Pentagon'dan flaş Türkiye açıklaması! "Devam edecek"
    Suudi Arabistan’a büyük şok! Tamamen iptal edildi...
    Suudi Arabistan’a büyük şok! Tamamen iptal edildi...

    Günün Karikatürü

    16 Haziran 2019
    Emeklilere büyük müjde! Sistem değişiyor
    Emeklilere büyük müjde! Sistem değişiyor
    Yunanistan savaşa hazırlanıyor! Papaz eşliğinde silah ve asker sevkiyatı
    Yunanistan savaşa hazırlanıyor! Papaz eşliğinde silah ve asker sevkiyatı