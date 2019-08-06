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Antalya'daki cinayet davası

Alacak verecek meselesi yüzünden işlendiği iddia edilen cinayetin 2 sanığı hakim karşısına çıkarıldı

06 Ağustos 2019 Salı 20:21
Antalya'daki cinayet davası

ANTALYA (AA) - Antalya'da, alacak verecek meselesi nedeniyle işlendiği iddia edilen cinayetin 2 sanığının yargılanmasına başlandı.

Antalya 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Yaşar Deviren ve Ercan Şimşek ile maktul Osman Deviren'in babası Mustafa Deviren ve taraf avukatları katıldı.

Sanıklardan Yaşar Deviren, maktul Deviren'in dayısının oğlu olduğunu ve aralarındaki sorunun borç verdiği paraları alamamasından kaynaklandığını öne sürdü.

Deviren, akrabalarıyla maktul Osman Deviren'e yaklaşık 2 milyon lira verdiğini iddia etti.

Parasını almak için maktulü korkutmaya karar verdiğini ve tüfek satın aldığını söyleyen sanık Deviren, "Telefonla arayarak nerede olduğunu sordum, küfredince sinirlendim. Tüfeği yanıma alarak bulunduğu yere gittim. Korkutmak amacıyla ayaklarının önüne doğru ateş ettim ama silah yukarı doğru teptiği için saçmalar vücuduna isabet etti. Öldürme niyetim yoktu." diye konuştu.

Sanık Ercan Şimşek ise maktulün kendisinden yüklü miktarda borç alıp ödemediğini öne sürdü.

Parasını almak için yasal yollara başvurduğunu belirten Şimşek, cinayete yardım ettiği suçlamasını kabul etmediğini söyledi.

Olay yerine Yaşar Deviren ile gittiklerini ve araçta tüfek olduğunu bilmediğini iddia eden Ercan Şimşek, her şeyin çok kısa sürede olduğunu ve müdahale edemediğini savundu.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Yaşar Deviren, Muratpaşa ilçesinde 16 Nisan'da aralarında alacak verecek meselesi yüzünden anlaşmazlık bulunduğu belirtilen akrabası Osman Deviren'i (26) tüfekle ateş ederek öldürmüştü. Olaydan sonra tutuklanan Deviren hakkında "kasten öldürme", Ercan Şimşek hakkında ise "kasten öldürmeye yardım" suçlamasıyla dava açılmıştı.

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Haber Tarihi: 06 Ağustos 2019 Salı 20:21
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