Antalya'daki cinayet davası Arkadaşını bıçaklayarak öldürdüğü öne sürülen sanık hakim karşısına çıktı

ANTALYA (AA) - Antalya'da tartıştığı arkadaşını bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen sanığın yargılanmasına başlandı. Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Emre Kuru, hayatını kaybeden Atıf Ergen'in yakınları ve taraf avukatları katıldı. Söz verilen sanık Kuru, olay günü Varsak bölgesindeki ormanlık alanda otomobilde oturdukları sırada maktulle aralarında eşine hakaret etmesi nedeniyle tartışma çıktığını öne sürdü. Tartışmanın kavgaya dönüştüğünü anlatan Kuru, "Pazarda karpuz kestiğim bıçak yanımdaydı. Atıf üstüme doğru gelince kendimi korumak için bıçağı gösterdim. O da bıçağın üstüne yürüdü yaralandı ama durmadı. Bana yine ağır hakaretler etmeye başladı. Sarhoştum. Alkolün de etkisiyle onu bıçakladım. Pişmanım." ifadelerini kullandı. Duruşma, tanıkların dinlenmesi ve dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için ertelendi. Muğla'nın Seydikemer ilçesinde plakasız bir araçla seyreden sürücü, 18 Şubat'ta yol kontrolü yapan güvenlik güçlerinin "dur" ihtarına uymayarak kaçmış, yaşanan kovalamacanın ardından Emre Kuru (24) saklandığı menfezde yakalanmıştı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.