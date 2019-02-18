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Antalya'daki cinayet davası

Serik ilçesinde biri kişinin öldürülmesiyle ilgili haklarında dava açılan biri Kırgızistan uyruklu 2 sanık hakim karşısına çıkarıldı- Sanıklar suçu birbirine attı

18 Şubat 2019 Pazartesi 19:02
Antalya'daki cinayet davası

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Serik ilçesinde, bir kişinin öldürülmesiyle ilgili haklarında dava açılan biri Kırgızistan uyruklu 2 sanığın yargılanmasına başlandı.

Manavgat 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanık Mustafa Çukur, taraf avukatları ve yakınları hazır bulundu. Kırgızistan uyruklu tutuklu sanık Venerao Eshalievaa ise Antalya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı.

Söz verilen sanık Eshalievaa, 12 yıl önce Türkiye'ye geldiğini ve hiçbir işte çalışmadığını söyledi.

Öldürülen Çetin Uras'ın kalacak yeri olmadığı için 6 aydır kendisinde kaldığını savunan Eshalievaa, olay akşamı yolda Mustafa Çukur ile karşılaştığını, beraber alışveriş yaparak eve gittiklerini söyledi.

Eshalievaa, mutfakta yemek hazırladığı sırada Çukur ve Uras'ın tartışmaya başladığını ve Çukur'un bir anda Uras'ı bıçakladığını öne sürdü.

Yaralanan Uras'a ilk müdahaleyi Çukur'un yaptığını ileri süren Eshalievaa, "Çetin Uras'ı severdim, onu öldürmem için bir sebep yok. Mustafa beni kıskanıp Çetin Uras'ı bıçaklamış olabilir." dedi.

Tutuklu sanık Mustafa Çukur ise olay günü Eshalievaa ile alışveriş yaptıktan sonra eve geçtiklerini anlattı.

Eshalievaa'nın bir anda Çetin Uras'ı bıçakladığını iddia eden Çukur, "Ben neden böyle bir şey yaptığını sorduğumda, Çetin'in koltuğa işediğini söyledi. Ben de ambulans gelmeden evden ayrıldım. Yaşım 76, sabıkam bile olmadı, Çetin Uras'ı bıçaklamadım, bu kadın bıçakladı. Bu kadın beni rezil etti." diye konuştu.

Müşteki Sebahat Uras ise sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmalarını istedi.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Antalya'nın Serik ilçesinde 14 Haziran 2018'de Çetin Uras bıçaklanarak öldürülmüş, Kırgızistan uyruklu Venerao Eshalievaa ile Mustafa Çukur tutuklanmıştı.



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Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 19:02
  1. cinayet davası
  2. Çetin Uras
  3. Duruşma
  4. Manavgat
  5. Serik

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