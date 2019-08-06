Antalya'daki cinayet Müteahhiti öldürdüğü iddiasıyla eski ortağı gözaltına alındı

ANTALYA (AA) - Antalya'da müteahhitlik yapan kişiyi silahla vurarak öldürdüğü öne sürülen şüpheli yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Çağlayan Mahallesi Bülent Ecevit Bulvarı'ndaki apartmanın otoparkında dün, silahlı saldırı sonucu Fatih Mehmet Şirazi'nin (51), öldürülmesine ilişkin çalışma başlattı. Ekipler, Şirazi'nin eski ortağı olduğu öğrenilen T.Ö'yü saklandığı evde gözaltına aldı. Zanlının, cinayeti alacak verecek meselesi yüzünden gerçekleştirdiği iddia edildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.