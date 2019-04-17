Antalya'daki cinayet Akrabasını av tüfeğiyle öldüren kişi tutuklandı

ANTALYA (AA) - Antalya'da akrabasını av tüfeği ile öldüren zanlı tutuklandı. Muratpaşa ilçesinde akrabası Osman D'yi (26), av tüfeğiyle vurarak öldürdükten sonra karakola teslim olan Yaşar D. (41), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Osman D, Muratpaşa ilçesi Çağlayan Mahallesi 2073 Sokak'ta, aralarında alacak meselesi olduğu iddia edilen akrabası Yaşar D. tarafından dün, av tüfeğiyle vurularak öldürülmüştü. Demircikara Polis Merkezi'ne giderek teslim olan Yaşar D, gözaltına alınmıştı.



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