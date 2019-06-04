Antalya'da Yörükler yaylalara yerleşmeye başladı

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Akseki, Manavgat, Gündoğmuş ve Alanya ilçelerinde yaşayan Yörükler, havaların ısınmasıyla Akseki'nin yaylarına yerleşmeye başladı.

Sıcak havaların etkisini artırmaya başlamasının ardından kentin çeşitli ilçelerinde yaşayan Yörükler, yaylaların yolunu tuttu.

Daha önce at ve deve üzerinde yaptıkları yolculuklarını gelişen teknolojiyle motorlu taşıtlarla yapan Yörükler, kamyonetlerine yükledikleri un, bulgur, tuz, kazan, tencere, yayık, beşik, yatak ve yorganlarıyla Akseki ilçesindeki 2 bin 200 rakımlı Göktepe ve Gündoğmuş ilçesinin 2 bin 50 metre rakımlı Eğrigöl ve Alanya ilçesinin 2 bin 200 metre rakımlı Söbüçimen yaylalarına yerleşmeye başladı.

Yüzlerce keçinin bulunduğu sürüler de yaya olarak çobanlar tarafından yaylalara getiriliyor. Yörük çobanlarının zorlu yolculukları renkli görüntülere sahne oluyor.

Manavgat ilçesinde yaylaya gelen Ahmet Gündüz, küçük yaştan itibaren hayvancılıkla uğraştığını söyledi.

- Kar nedeniyle bu yıl geç çıktılar



Sıcak havalardan hayvanların olumsuz etkilendiğini ifade eden Gündüz, "Hayvancılık bize dedelerimizden miras. Dedelerimiz yıllarca bu yaylalara çıkmış. Bu mevsimde sahiller ısındığından Toros Dağları'na, yaylalara çıkmak zorundayız. Burada eylül sonuna kadar kalıp, tekrar sahile dönüyoruz. Yollar kar nedeniyle kapalı olunca yaylaya 15 gün geç çıktık. Geç de olsa yaylamıza kavuştuk. Hayvanlarımızdan elde ettiğimiz yağ ve peynirleri kar obruklarında saklıyoruz. Peynir ve yağımız oldukça lezzetlidir." diye konuştu.

Manavgat'ın Uzunlar Mahallesi'nden yaylaya çıkan Abdi Sezen, Toros Dağları'nda hayvanları için güzel otlakların bulunduğunu belirtti.

Yaylaların hala karlı olduğunu, havaların hayvanlar için iyi gittiğini dile getiren Sezen, "Eşimle yaylaya çıkıyoruz. Biz her yıl yaylaya çıkmak zorundayız. Biz de hayvanlarımız da yaylada huzur buluyoruz. Ekimin ortalarına kadar yaylada kalıyoruz. Daha sonra ise evlerimize yeniden göç ediyoruz." dedi.



