0553 313 94 23

Antalya'da Yörükler yaylalara yerleşmeye başladı

Yörüklerin keçi sürüleriyle yaptıkları yolculuk renkli görüntüler oluşturdu

04 Haziran 2019 Salı 10:20
Antalya'da Yörükler yaylalara yerleşmeye başladı

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Akseki, Manavgat, Gündoğmuş ve Alanya ilçelerinde yaşayan Yörükler, havaların ısınmasıyla Akseki'nin yaylarına yerleşmeye başladı.

Sıcak havaların etkisini artırmaya başlamasının ardından kentin çeşitli ilçelerinde yaşayan Yörükler, yaylaların yolunu tuttu.

Daha önce at ve deve üzerinde yaptıkları yolculuklarını gelişen teknolojiyle motorlu taşıtlarla yapan Yörükler, kamyonetlerine yükledikleri un, bulgur, tuz, kazan, tencere, yayık, beşik, yatak ve yorganlarıyla Akseki ilçesindeki 2 bin 200 rakımlı Göktepe ve Gündoğmuş ilçesinin 2 bin 50 metre rakımlı Eğrigöl ve Alanya ilçesinin 2 bin 200 metre rakımlı Söbüçimen yaylalarına yerleşmeye başladı.

Yüzlerce keçinin bulunduğu sürüler de yaya olarak çobanlar tarafından yaylalara getiriliyor. Yörük çobanlarının zorlu yolculukları renkli görüntülere sahne oluyor.

Manavgat ilçesinde yaylaya gelen Ahmet Gündüz, küçük yaştan itibaren hayvancılıkla uğraştığını söyledi.

- Kar nedeniyle bu yıl geç çıktılar

Sıcak havalardan hayvanların olumsuz etkilendiğini ifade eden Gündüz, "Hayvancılık bize dedelerimizden miras. Dedelerimiz yıllarca bu yaylalara çıkmış. Bu mevsimde sahiller ısındığından Toros Dağları'na, yaylalara çıkmak zorundayız. Burada eylül sonuna kadar kalıp, tekrar sahile dönüyoruz. Yollar kar nedeniyle kapalı olunca yaylaya 15 gün geç çıktık. Geç de olsa yaylamıza kavuştuk. Hayvanlarımızdan elde ettiğimiz yağ ve peynirleri kar obruklarında saklıyoruz. Peynir ve yağımız oldukça lezzetlidir." diye konuştu.

Manavgat'ın Uzunlar Mahallesi'nden yaylaya çıkan Abdi Sezen, Toros Dağları'nda hayvanları için güzel otlakların bulunduğunu belirtti.

Yaylaların hala karlı olduğunu, havaların hayvanlar için iyi gittiğini dile getiren Sezen, "Eşimle yaylaya çıkıyoruz. Biz her yıl yaylaya çıkmak zorundayız. Biz de hayvanlarımız da yaylada huzur buluyoruz. Ekimin ortalarına kadar yaylada kalıyoruz. Daha sonra ise evlerimize yeniden göç ediyoruz." dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Haziran 2019 Salı 10:20
  1. Akseki
  2. göktepe
  3. Yörük

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Rusya Kazakistan'da yeni füzesini test etti
    1. Rusya Kazakistan'da yeni füzesini test..
    2. Maden üretimi artıyor dışa bağımlılık..
    3. Tır şoförleri bayramı kuyrukta geçirdi
    4. Mardin’de çifte bayram
    5. Elazığ’da bayramlaşma programı
    6. Trabzonspor’da Ünal Karaman imzayı..
    7. MHP Çanakkale İl Başkanı Pınar’dan..
    8. Camide Fransız turistin cüzdanını..
    9. Çocuklar camilerde Kur'an ahlakıyla..
    10. Avaşin, Zap ve Gara'ya hava harekatı
    11. Pençe Harekatı'nda 6 terörist etkisiz..
    12. Bakan Turhan, vatandaşlarlabayramlaştı
    13. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali..
    14. Nilüferleriyle ünlü Işıklı Gölü..
    15. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali..
    16. Sarıkamış’ta bayramlaşma töreni
    17. Bakan Turhan, Trabzon’da..
    18. Kimya sektöründen mayısta 1,94 milyar..
    19. MSB: "Irak kuzeyi Hakurk’ta başarılı..
    20. Başkan Bozdoğan, huzurevi sakinleri..
    21. MSB: "Irak kuzeyi Avaşin, Zap ve Gara..
    22. Kazakistan’da 12 inşaat işçisi..
    23. Tek biletle 5 keşif noktası
    24. Avrupa borsaları
    25. Asya borsaları
    26. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pençe..
    27. Bayram sabahı ev yangını
    28. Turkcell’den yeşil enerjiye tam destek
    29. TESK Başkanı Palandöken: "Gross adı..
    30. İzmir'den çalınan 12 buzağı Manisa'da..
    Onur Ünlü hem Bizans'a hem PKK'ya aşık!
    Onur Ünlü hem Bizans'a hem PKK'ya aşık!
    Cem Küçük'ten Ahmet Hakan'a olay sözler! 'Eskiden Aydın Doğan'ın köpeğiydin şimdi bizim köpeğimizsin'
    Cem Küçük'ten Ahmet Hakan'a olay sözler! 'Eskiden Aydın Doğan'ın köpeğiydin şimdi bizim köpeğimizsin'
    Azerbaycan'dan ABD'ye darbe! Milyar dolarlık anlaşma iptal edildi
    Azerbaycan'dan ABD'ye darbe! Milyar dolarlık anlaşma iptal edildi
    Şer cephesi Proje Ekrem’in etrafında birleşti
    Şer cephesi Proje Ekrem’in etrafında birleşti
    Ünlü anketçiden bomba açıklama: İstanbul'da an itibariyle...
    Ünlü anketçiden bomba açıklama: İstanbul'da an itibariyle...

    Günün Karikatürü

    4 Haziran 2019
    Kulisleri sallayan gelişme: Ali Babacan ile Ahmet Davutoğlu'nun yolları ayrıldı!
    Kulisleri sallayan gelişme: Ali Babacan ile Ahmet Davutoğlu'nun yolları ayrıldı!
    Yıldırım'dan o ithamlara cevap! "O beyefendi 15 Temmuz'da Brüksel'deyken..."
    Yıldırım'dan o ithamlara cevap! "O beyefendi 15 Temmuz'da Brüksel'deyken..."