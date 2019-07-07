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Antalya'da yolcu otobüsüyle otomobil çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı

07 Temmuz 2019 Pazar 11:45
Antalya'da yolcu otobüsüyle otomobil çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Aksu ilçesinde yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Ramazan Çetin'in kullandığı 32 GE 809 plakalı otomobil ile Mevlüt Yakışan yönetimindeki Isparta Petrol Turizm firmasına ait 07 GNS 63 plakalı yolcu otobüsü, Isparta-Antalya kara yolunun Karaöz mevkisinde çarpıştı.

Kazada sürücü Çetin ile otomobilde bulunan Mehmet Sevli hayatını kaybetti, otobüs şoförü Yakışan ile yolcular Kadriye Tetik ve Recep Sel yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yakındaki hastanelere kaldırıldı.

Kazada hayatını kaybedenlerin cenazeleri, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

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Haber Tarihi: 07 Temmuz 2019 Pazar 11:45
  1. Antalya
  2. trafik kazası
  3. yolcu otobüsü

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