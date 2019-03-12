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Antalya’da yolcu otobüsü kaza yaptı: 2’si ağır 15 yaralı

Antalya’da yağışlı ve kaygan yolda yan yatan otobüsteki yolculardan 15’i yaralandı.

12 Mart 2019 Salı 16:48
Antalya’da yolcu otobüsü kaza yaptı: 2’si ağır 15 yaralı

Antalya’da yağışlı ve kaygan yolda yan yatan otobüsteki yolculardan 15’i yaralandı. Yaralılardan 2’sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi

 

Edinilen bilgiye göre kaza saat 14.45 sırasında Burdur-Antalya karayolunun 34’üncü kilometresi Çubuk Beli mevkiinde meydana geldi. Süleyman K. idaresindeki şehirlerarası yolcu otobüsü, sürücüsünün yağışlı ve kaygan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yan yattı. Kazada 2’si ağır 15 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Jandarma kaza sonrası inceleme başlattı.

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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 16:48
  1. Burdur
  2. Antalya
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