0553 313 94 23

Antalya'da yol kenarında bir kadının ölü bulunması

Alanya ilçesinde bir kadına otomobille çarparak ölümüne neden olduğu öne sürülen sürücü tutuklandı

09 Temmuz 2019 Salı 18:23
Antalya'da yol kenarında bir kadının ölü bulunması

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde, yol kenarında kadına otomobille çarparak ölümüne neden oldukları ileri sürülen 3 kişiden biri tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Türkler Mahallesi Deliklitaş Caddesi'nde yerde bir kişinin hareketsiz görüldüğü ihbarı üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yol kenarında yatan kadının öldüğünü belirledi. 26 yaşındaki Duygu Erdoğan olduğu anlaşılan kadının ölümüyle ilgili 07 HYY 81 plakalı otomobilin sürücüsü Yunus Emre A. ile otomobilde bulunan Emrah Ş. ve Ramazan Ö. gözaltına alındı.

Şüpheliler karakoldaki ilk ifadelerinde, sahilde toplandıklarını, araç ile dönüşte ise farkında olmadan bir şeye çarptıklarını ve korkarak olay yerinden uzaklaştıklarını söyledi.

Duygu Erdoğan'ın cesedi, ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan Emrah Ş. ve Ramazan Ö. savcılıkça serbest bırakılırken, Yunus Emre A. çıkarıldığı mahkemece "taksirle adam öldürmek" suçundan tutuklandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 18:23
  1. Alanya
  2. Kadın
  3. kaza
  4. otomobil
  5. Ölüm

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Altay Bayındır’ın sakatlığı sürüyor
    1. Altay Bayındır’ın sakatlığı sürüyor
    2. Kadın milli boksörlerin Kastamonu..
    3. Bavullardaki lekeler nasıl çıkar?
    4. ’Patpat’ hırsızları tutuklandı
    5. Mecidiyeköy'de korkutan yangın!..
    6. Gölete sazan yavrusu bırakıldı
    7. Adıyaman'da aranan 2 hükümlü yakalandı
    8. Başkan Köse, Köyiçi Mahallesi..
    9. Jandarma darbe davasında istenen..
    10. Trump, Twitter kullanıcılarını..
    11. Güreş Ağası, Kaymakam Çorumluoğlu’nu..
    12. Mahalle Huzur Toplantıları devam ediyor
    13. Yunanistan Dışişleri Bakanından "milli..
    14. Konyaspor'un Bolu kampı başladı
    15. Kamyonet ile hafif ticari araç..
    16. AGİT Gayriresmi Bakanlar Toplantısı
    17. Paris ‘iklim acil durumu’ için düğmeye..
    18. Edirne’de tarihi Tunca Köprüsü..
    19. Konyaspor, Bolu kampında ilk..
    20. Suudi Arabistan, Kabe'de slogan atmayı..
    21. Çad'da Boko Haram saldırısı: 4 ölü
    22. Halk oyunları ekibine coşkulu karşılama
    23. 11. Kalkınma Planı TBMM Plan ve Bütçe..
    24. Kırıkkale’de trafik kazası: 2’si çocuk..
    25. Amca-yeğenin katili tutuklandı
    26. 11. Kalkınma Planı TBMM Plan ve Bütçe..
    27. Dikili ile Midilli arasında feribot..
    28. Şişli’de 5 katlı binanın çatısında..
    29. Pendik’te hamile kadın ve eşine..
    30. Fransa Bisiklet Turu
    Başkan Erdoğan kalabalığın arasına girerken Berat Albayrak…
    Başkan Erdoğan kalabalığın arasına girerken Berat Albayrak…
    Gövde gösterisi yapar gibi söküme geldiler! Melih Gökçek'in evine kamera baskını
    Gövde gösterisi yapar gibi söküme geldiler! Melih Gökçek'in evine kamera baskını
    Başkan Erdoğan'dan Yeni Parti cevabı: 'Sırtımızdan hançerlediler'
    Başkan Erdoğan'dan Yeni Parti cevabı: 'Sırtımızdan hançerlediler'
    Binali Yıldırım'ın yeni adresi belli oldu
    Binali Yıldırım'ın yeni adresi belli oldu
    AK Parti'den Ali Babacan açıklaması!
    AK Parti'den Ali Babacan açıklaması!

    Günün Karikatürü

    9 Temmuz 2019
    Erdoğan'ın kararı Financal Times'ı kudurttu
    Erdoğan'ın kararı Financal Times'ı kudurttu
    CHP'de İmamoğlu isyanı! AK Parti'yi örnek gösterdiler
    CHP'de İmamoğlu isyanı! AK Parti'yi örnek gösterdiler