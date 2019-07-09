Antalya'da yol kenarında bir kadının ölü bulunması

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde, yol kenarında kadına otomobille çarparak ölümüne neden oldukları ileri sürülen 3 kişiden biri tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Türkler Mahallesi Deliklitaş Caddesi'nde yerde bir kişinin hareketsiz görüldüğü ihbarı üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yol kenarında yatan kadının öldüğünü belirledi. 26 yaşındaki Duygu Erdoğan olduğu anlaşılan kadının ölümüyle ilgili 07 HYY 81 plakalı otomobilin sürücüsü Yunus Emre A. ile otomobilde bulunan Emrah Ş. ve Ramazan Ö. gözaltına alındı.

Şüpheliler karakoldaki ilk ifadelerinde, sahilde toplandıklarını, araç ile dönüşte ise farkında olmadan bir şeye çarptıklarını ve korkarak olay yerinden uzaklaştıklarını söyledi.

Duygu Erdoğan'ın cesedi, ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan Emrah Ş. ve Ramazan Ö. savcılıkça serbest bırakılırken, Yunus Emre A. çıkarıldığı mahkemece "taksirle adam öldürmek" suçundan tutuklandı.