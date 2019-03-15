0553 313 94 23

Antalya’da yaşlı adamı öldüren zanlılardan inanılmaz sözler: "Umduğumuzu bulamadık, adam bedavaya gitti"

Antalya’da öldürülüp cesedi 8 parçaya ayrıldıktan sonra ormanlık alana gömülen iş adamı 82 yaşındaki Asım Bayram cinayetiyle ilgili gözaltına alınan 9 kişi adliyeye sevk edildi.

15 Mart 2019 Cuma 11:48
Antalya’da yaşlı adamı öldüren zanlılardan inanılmaz sözler: "Umduğumuzu bulamadık, adam bedavaya gitti"

Antalya’da öldürülüp cesedi 8 parçaya ayrıldıktan sonra ormanlık alana gömülen iş adamı 82 yaşındaki Asım Bayram cinayetiyle ilgili gözaltına alınan 9 kişi adliyeye sevk edildi. Zanlıların polise verdikleri ifadede "Yüklü miktarda para bekliyorduk. Umduğumuzu bulamadık. Adam bedavaya gitti" dedikleri öğrenildi.


Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Kepez ilçesi Varsak bölgesinde ormanlık alanda ceset olduğu ihbarı üzerine harekete geçmiş, 11 Mart’ta bölgede koku yayılan alanda yapılan aramada 8 parçaya ayrıldıktan sonra gömülmüş bir erkek cesedi bulunmuştu. Cesedin yapılan DNA eşleştirmesi sonucu 49 gündür kayıp olan iş adamı 82 yaşındaki Asım Bayram’a ait olduğu belirlendi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüphelilerin ilk ifadelerinde, cinayeti Bayram’a ait paraları almak için işlediklerini ama umduklarını bulamadıklarını itiraf ettikleri öğrenildi..



Dikkat çekmemek için çöp poşetlerine koyup bodruma saklamışlar


İş adamı Asım Bayram’ı öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan M.G, M.Ö. ve M.S’nin Asayiş Şube Müdürlüğündeki sorguları tamamlandı. Şüphelilerin üzerinde yüklü miktarda para bulunduğunu düşündükleri yaşlı adamı, Muratpaşa ilçesi Güvenlik Mahallesi’ndeki bir eve götürdükleri, burada şüphelilerden M.Ö’nün Bayram’ın kafasına çekiçle vurarak öldürdüğü iddia edildi.


Bayram’ın üzerinde çıkan 120 lirayı aldıkları ileri sürülen şüphelilerin, daha sonra cesedi bıçak ile 8 parçaya ayırıp dikkat çekmemek amacıyla çöp poşetlerine koyarak apartmanın bodrumunda sakladıkları öğrenildi.


Şüphelilerin poşet içindeki ceset parçalarını gömmek için Kepez ilçesindeki ormanlık alanlarda keşif yaptığı, bir gün sonra ise belirledikleri alana yaklaşık 50 santimetre derinliğe gömdükleri belirtildi.


Şüphelilerin polisteki ifadesinde, "Asım Bayram çevresinde hep üzerinde ve otomobilinde yüklü miktarda parası olduğunu söylüyormuş. Bunu duyduk. Yüklü miktarda para bekliyorduk. Umduğumuzu bulamadık. Adam bedavaya gitti" dediği öğrenildi.


Yaşlı adama ait otomobili şüphelilerden 4 bin liraya satın alarak parçalayıp sattıkları iddiasıyla da 5 şüpheli gözaltına alındı. Bu şüpheliler de ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


Akrabalarının Asım Bayram’a ait olduğu ifade edilen içi para dolu çantanın kayıp olduğunu söylemeleri üzerine gözaltına alınan yaşlı adamın dini nikahlı eşi F.K. da ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. F.K’nın savcılıktan serbest bırakıldığı öğrenildi.


Zanlılardan M.G.’nin 14 yıl önce Kemer ilçesinde bir kişiyi öldürdüğü ve 10 yıl cezaevinde yattığı öğrenildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 11:48
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Rus denizaltısı Çanakkale Boğazı’ndan geçti
    1. Rus denizaltısı Çanakkale Boğazı’ndan..
    2. Başkent’te sağanak yağış yolları göle..
    3. İSİPAB 14. Konferansı
    4. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Yeni..
    5. Yeni Zelanda'da iki camiye terör..
    6. "Yeni Zelanda'daki ırkçı ve vahşi..
    7. Yeni Zelanda'da iki camiye terör..
    8. MTSO üyeleri döviz kuru riskine karşı..
    9. Tutak’ta Liseler arası Çanakkale..
    10. "Türkiye bölgede enerjinin ticaret..
    11. AB Komisyonu Başkanı Juncker’den Yeni..
    12. AB Yüksek Temsilcisi Mogherini:..
    13. Ekrem İmamoğlu’ndan Yeni Zelanda’daki..
    14. Yeni Zelanda'da iki camiye terör..
    15. Akfen Yenilenebilir Enerji’nin..
    16. Taksicinin ölümüne neden olan sürücü..
    17. Köse: “Biz AK Parti ve MHP olarak aynı..
    18. Özhaseki mal varlığını açıkladı
    19. "Turizm sezonu Antalya'da erken..
    20. Efsane oyun "Kamp 17" yeniden..
    21. Uysal: “İlköğretim çağındaki..
    22. Avrupa Birliği'nden Türkiye açıklaması
    23. Prostat tedavisinde mikrodalga dönemi
    24. Başkale’de görevli iki hekim, ‘yılın..
    25. Devlet Bahçeli: "(Yeni Zelenda’daki..
    26. Yıldız: “İslamofobi ile Müslümanlara..
    27. Ameliyathane personelinden fotoğraf..
    28. Sarıgöl’de altı mahalleye düğün salonu
    29. Yeni Zelanda'da iki camiye terör..
    30. ANALİZ - Ruhani'nin Bağdad ziyaretinin..
    Merkez Bankasından dolar tahmini! Yıl sonunda dolar...
    Merkez Bankasından dolar tahmini! Yıl sonunda dolar...
    Vergide asgari ücretli harcamada milyoner
    Vergide asgari ücretli harcamada milyoner
    Elektrikte yeni dönem başlıyor! Resmi Gazete'de yayımlandı
    Elektrikte yeni dönem başlıyor! Resmi Gazete'de yayımlandı
    Kenevir ilçeyi uçurdu! Satın almak için sıraya girdiler
    Kenevir ilçeyi uçurdu! Satın almak için sıraya girdiler
    Bilim insanlarından 'yasaklayın' çağrısı
    Bilim insanlarından 'yasaklayın' çağrısı

    Günün Karikatürü

    15 Mart 2019
    Karadeniz'de roket ve füze uyarısı!
    Karadeniz'de roket ve füze uyarısı!
    Dünya takip ediyor! Yasağı delecekler
    Dünya takip ediyor! Yasağı delecekler