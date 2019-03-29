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Antalya’da yaşlı adam yangında hayatını kaybetti

Antalya’da evde tek başına yaşayan yaşlı adam, evinde çıkan yangında hayatını kaybetti.

29 Mart 2019 Cuma 16:14
Antalya’da yaşlı adam yangında hayatını kaybetti

Antalya’da evde tek başına yaşayan yaşlı adam, evinde çıkan yangında hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre Aksu ilçesi Pınarlı Mahallesi’nde bulunan 3 katlı bir binanın 2’inci katında sabaha karşı 03.50 sıralarında meydana geldi. Çıkış nedeni belli olmayan yangında, dumanlar birden yükselmeye başladı. Dumanları fark eden vatandaşlar ise durumu hemen itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü, fakat evde tek başına yaşayan Mustafa Erdem’in (73) hayatını kaybettiği tespit edildi.


Olay yerinde yapılan incelemelerde Erdem’in vücudunda yanıkların bulunmadığı, dumandan etkilendiği bildirildi. Erdem’in cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

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Haber Tarihi: 29 Mart 2019 Cuma 16:14
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