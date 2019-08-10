Antalya’da yapılanhuzur ve trafik uygulamada sürücülere ceza yağdı

Antalya’da 534 personel, 163 ekip ve 3 dedektör polis köpeğinin görev aldığı, ‘Türkiye Huzur ve Trafik’ uygulamasında, 3 bin 57 araç kontrol edilirken, 707 araca 208 bin 158 TL para cezası uygulandı.

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimleri tarafından Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların güvenli bir şekilde seyahat edebilmeleri, alışverişlerini yapabilmeleri ve bayramlarını huzur içerisinde geçirebilmeleri için yurt genelinde Türkiye Huzur ve Trafik (2019-2) adı altında uygulama gerçekleştirildi.

Antalya’da il genelinde yapılan uygulamada 534 personel, 163 ekip ve 3 dedektör polis köpeği görev aldı. Uygulama sonucunda, 5 bin 500 kişi sorgulanırken, arandığı tespit edilen 3 şüpheli yakalandı, 1 kayıp şahıs bulundu. Trafikte yapılan denetimde ise 3 bin 57 araç kontrol edildi, 707 araca 208 bin 158 TL para cezası uygulandı. 7 araç da trafikten men edildi.

Öte yandan, 81 işyeri kontrol edilirken, 1 işyerine cezai işlem uygulandı.