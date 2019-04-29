Antalya’da yangın Antalya’da bir apartmanın ortak kullanım alanındaki yataklardan çıkan duman panik oluşturdu.

Antalya’da bir apartmanın ortak kullanım alanındaki yataklardan çıkan duman panik oluşturdu.

Edinilen bilgiye göre yangın, Kepez ilçesi Hüsnü Karakaş Mahallesi 3543 Sokak’taki bir apartmanın ortak kullanım alanında çıktı. Binadan dumanlarınyükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye merdivenle binanın çatı katından içeriye girip, binada bulunan dumanları tahliye etti. Yapılan araştırmada binanın ortak kullanım alanındaki atık yatakların tutuştuğu çıkan dumanlarında tüm binayı sardığı belirtildi. Polis, yangınla ilgili olarak soruşturma başlatırken, binada maddi hasar meydana geldi.

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