Antalya'da yangın

ANTALYA (AA) - Antalya'da bir apartmanda çıkan yangın hasara neden oldu, bir kişi dumandan etkilendi.

Muratpaşa ilçesi Yüksekalan Mahallesi 493. Sokak'taki bir apartmanın teras katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Evde yaşayan Rahime P'nin, olay sırasında alışveriş için markette olduğu, evde misafir olarak bulunan kardeşi Perihan P'nin ise yangını fark ederek, dışarıya çıktığı belirlendi.

Dumandan etkilenen Perihan P'ye ambulansta müdahalede bulunuldu.

İtfaiye ekipleri, zarara neden olan yangını büyümeden söndürdü.