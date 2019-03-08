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Antalya’da yabancı uyruklu kadınlara, sahip oldukları haklar anlatıldı

İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından düzenlenen ‘Kadın Buluşmaları’ toplantısında yabancı uyruklu kadınlara, Türkiye’de sahip oldukları haklar hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu.

08 Mart 2019 Cuma 12:14
Antalya’da yabancı uyruklu kadınlara, sahip oldukları haklar anlatıldı

İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından düzenlenen ‘Kadın Buluşmaları’ toplantısında yabancı uyruklu kadınlara, Türkiye’de sahip oldukları haklar hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu.


Antalya Valiliği İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından Atatürk Kültür Merkezi’nde ‘Kadın Buluşmaları’ adlı bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıda, Antalya’da yaşayan yabancı uyruklu kadınlara da, Türkiye’de sahip oldukları haklar ile ilgili bilgilendirmelerde bulunuldu.


İl Göç İdaresi Müdürü Gözde Özkorul, Antalya’nın çekim merkezi olduğunu kaydetti. Antalya’da 150’den fazla milletten, 75 binden fazla kişinin yaşadığını dile getiren Özkorul, “Antalya Valiliği olarak 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle dünyanın dört bir yanından gelerek Antalya’ya yerleşmiş 45 bin kadın misafirimizin bilgi eksikliğini gidermek ve Ülkemizde sahip olduğu haklarını anlatmak üzere bu bilgilendirme toplantısını düzenledik” dedi.


Toplantıya katılım gösteren kadınlar, kanunlar ile ilgili bilgi eksikliğinin birçok mağduriyete sebep olabildiğini, bu yüzden toplantının kendileri için çok verimli geçtiğini vurguladı.

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 12:14
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