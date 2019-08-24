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TOKİ’den ev almak istiyorum Antalya'da var mı yapılan yapılacak TOKİ projesi?

TOKİ’den ev almak isteyen vatandaşlar TOKİ başvurusu yapmak için konut başvurularının nerelerde olduğunu merak ediyor. Merak edilen il arasında Antalya da var. Antalya Akseki 409 Konut Projesinde 2 işyeri başvuruları, 01 Temmuz – 30 Eylül 2019 tarihleri arasında anılan bankaların tüm şubeleri tarafından kabul edilecektir.TOKİ’den ev almak istiyorum Antalya da va rmı yapılan ve ya yapılacak proje? Peki Antalya TOKİ başvurusu var mı? TOKİ Antalya başvurusu nasıl yapılır?

24 Ağustos 2019 Cumartesi 16:50
TOKİ’den ev almak istiyorum Antalya'da var mı yapılan yapılacak TOKİ projesi?

TOKİ’den ev almak isteyen vatandaşlar TOKİ başvurusu yapmak için konut başvurularının nerelerde olduğunu merak ediyor. Merak edilen il arasında Antalya da var. Antalya Akseki 409 Konut Projesinde 2 işyeri başvuruları, 01 Temmuz – 30 Eylül 2019 tarihleri arasında anılan bankaların tüm şubeleri tarafından kabul edilecektir. TOKİ’den ev almak istiyorum Antalya da va rmı yapılan ve ya yapılacak proje? Peki Antalya TOKİ başvurusu var mı? TOKİ Antalya başvurusu nasıl yapılır?

Satışa sunulan TOKİ taşınmazların satış işlemleri T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Türkiye Halk Bankası A.Ş. aracılığıyla yürütülecektir. Açık Satış Yöntemiyle satışı gerçekleştirilecek işyerlerinin başvuruları, 01 Temmuz – 30 Eylül 2019 tarihleri arasında anılan bankaların tüm şubeleri tarafından kabul edilecektir. İşyerlerinin satış fiyat ve koşulları ile teslim tarihleri ilgili banka Şubelerinde ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığının web sayfası (www.toki.gov.tr) aracılığıyla duyurulmaktadır.

İşyeri seçimini yapan alıcılar projenin vade seçeneğine göre %10 peşinat 180 ay ve %10 peşinat 120 ay vade uygulamaları çerçevesinde peşinatlarını /peşin ödemesini ilgili banka şubelerine yatırarak Gayrimenkul Satış Sözleşmesini imzalayacaklardır.

Sözleşme bedeli üzerinden %0,948 (binde dokuz virgül kırk sekiz) oranında damga vergisi, peşinat bedeli üzerinden %0,5 (binde beş) oranında banka komisyonu ve banka komisyonu üzerinden %5 (yüzde beş)oranında BSMV satış sırasında bankaca tahsil edilecektir. Ayrıca banka komisyonu ve BSMV her taksit ödemesiyle birlikte, taksit tutarı üzerinden ALICI’dan tahsil edilir.

Borç bakiyesi ve aylık taksitler her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki memur maaş artış oranı, dikkate alınarak İdarece belirlenecek oranda artırılacaktır. İlk taksit ödeme tarihi Sözleşme imzalama tarihini takip eden bir sonraki ay olup, ilk 6 aylık dönemsel artış Ocak 2020 tarihinden itibaren başlatılacaktır.

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Haber Tarihi: 24 Ağustos 2019 Cumartesi 16:50
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