Antalya'da vahşet! Boynunda kelepçe ile denizde bulundu Antalya'da denizde boynunda iki plastik kelepçe olan, 60 yaşlarında ve yabancı uyruklu olduğu değerlendirilen erkek cesedi bulundu.

Antalya'da kan donduran bir olay meydana geldi. Olay, saat 17.30 sıralarında, Lara sahili açıklarında meydana geldi. Tur teknesindekiler, Lara sahilinin yaklaşık 1 kilometre açıklarında hareketsiz yatan kişiyi görünce durumu polise bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen Sahil Güvenlik ve Deniz Polisi, denize açılıp, yaptıkları arama sonunda 60 yaşlarında olduğu değerlendirilen kişiyi buldu. Ekiplerin yaptığı kontrolde bu kişinin öldüğü belirlendi. Kıyafetleri üzerinde ve gözlüklü olan erkeğin boynunda ise iki plastik kelepçe bulundu. Ceset, Sahil Güvenlik botuyla Kaleiçi Yat Limanı’na getirildi. Yabancı uyruklu olduğu değerlendirilen kişinin cesedi, savcının incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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