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Antalya’da uyuşturucu operasyonuna tutuklama

Antalya’dabir eve yapılan baskında 497 adet ecstasy hap ele geçirdi.

11 Temmuz 2019 Perşembe 13:16
Antalya’da uyuşturucu operasyonuna tutuklama

Antalya’dabir eve yapılan baskında 497 adet ecstasy hap ele geçirdi. Olayla ilgili 1 şüpheli tutuklandı.


Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğügörevlileri, Gazi Mahallesinde ikamet eden (A.K.) isimli şahsın ikametinde uyuşturucu madde depoladığı ve sattığı yönünde bilgilere ulaştı. A.K. isimli şahsın Gazi Mahallesindeki ikametinde ve aracındaarama yapan polis, 497adet ecstasy hap ele geçirdi. A.K. "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak ve Sağlamak" suçundan adliyeye sevk edilen A.K, Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 13:16
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