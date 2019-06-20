Antalya'da uyuşturucu operasyonu Evinde 12,6 kilogram esrar bulunan zanlı tutuklandı

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişinin evinde 12 kilo 600 gram kubar esrar ele geçirildi. Gazipaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sugözü Mahallesi Ütükbeleni mevkisinde yaşayan M.Ö.'nün (34) uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekiplerin zanlı M.Ö'nün evine yaptığı operasyonda 12 kilo 600 gram kubar esrar, 15 gram toz esrar ve 72 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Zanlı M.Ö. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.



Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.