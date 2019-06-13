Antalya'da uyuşturucu operasyonu Alanya merkezli uyuşturucu operasyonunda 13 kişi gözaltına alındı

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesi merkezli uyuşturucu operasyonunda 13 şüpheli yakalandı. Alanya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını engellemeye yönelik çalışmalar kapsamında Alanya ve Manavgat ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise 2 kilo 653 gram esrar, 149 uyuşturucu hap, 351 gram sentetik uyuşturucu, 3,36 gram eroin ve saksıya ekili vaziyette 3 kök Hint keneviri ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürdürülüyor. Soruşturma kapsamında daha önce de 11 kişinin tutuklandığı bildirildi.

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