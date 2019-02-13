Antalya'da uyuşturucu operasyonu Narkotik köpeği "Yaman"ın araçta yaptığı aramada 5 kilo 300 gram esrar yakalandı

ANTALYA ( AA) - Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda narkotik köpeği "Yaman"ın bir araçta yaptığı aramada 5 kilo 300 gram esrar bulundu, bir kişi tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satışı yapan kişilere yönelik çalışma başlattı. Ekipler, Burdur-Antalya karayolunda durdurulan bir araçta, narkotik köpeği "Yaman"ın yaptığı aramada, paketlenmiş halde 5 kilo 300 gram esrar ele geçirdi. Araçta bulunan C.A. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



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