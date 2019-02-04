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Antalya'da uyuşturucu operasyonu

Otogar, havalimanı ve Zeytinköy bölgesinde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 9 kişi tutuklandı

04 Şubat 2019 Pazartesi 19:58
Antalya'da uyuşturucu operasyonu

ANTALYA (AA) - Antalya Emniyet Müdürlüğünce otogar, havalimanı ve Zeytinköy bölgesinde yapılan operasyonda gözaltına alınan 9 kişi tutuklandı.

Antalya Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, uyuşturucu madde ticareti yapan kişilere yönelik çalışma kapsamında şehirlerarası otobüs terminali, havalimanı ve Zeytinköy bölgesinde operasyon düzenledi.

Operasyonda 54,4 gram esrar, 425 uyuşturucu hap, 194,72 gram eroin, 0,75 gram kokain, 125,3 sentetik uyuşturucu, 33 sentetik ecza ürünü, iki hassas terazi ve tabanca ele geçirildi.

Ayrıca 76 kişiye "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak" suçundan cezai işlem uygulandı. 16 kişi hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan işlem yapıldı. Adliyeye sevk edilen 9 kişi ise mahkemece tutuklandı.

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Haber Tarihi: 04 Şubat 2019 Pazartesi 19:58
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