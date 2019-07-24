Antalya’da uyuşturucu operasyonlarında 93 yakalama

Antalya’da, bir haftada yapılan operasyonlarda uyuşturucu madde ticareti yapan 93 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 15-21 Temmuz tarihleri arasında kent genelinde, turizm sezonunu fırsat bilen uyuşturucu tacirlerine ve sokak satıcılarına yönelik operasyonlarını sürdürdü. Yapılan çalışmalarda, 10 bin 146 ekstasy hap, bin 853 gram skunk esrar, 28,9 gram esrar, 207,52 gram eroin, 55,70 gram kokain, 39,40 gram metamfetamin, 1,30 gram sentetik uyuşturucu, 4 adet sentetik ecza, 7 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

"Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak" suçundan 67, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 26 olmak üzere toplam 93 zanlı hakkında işlem yapıldı.