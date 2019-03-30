0553 313 94 23

Antalya’da uyuşturucu operasyonlarında 38 tutuklama

Antalya’da son üç ayda düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında toplam 38 şüpheli tutuklandı.

30 Mart 2019 Cumartesi 09:58
Antalya’da uyuşturucu operasyonlarında 38 tutuklama

Antalya’da son üç ayda düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında toplam 38 şüpheli tutuklandı.


İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, otogar ve havalimanı ile Yeşildere, Gebizli ve Doğuyaka mahallelerinde ’alan denetimi projesi’ kapsamında çalışma yaptı. Narkotik ekipleri, 1 Ocak-25 Mart tarihleri arasında sokak satıcıları ve madde bağımlılarına yönelik yaptığı operasyonlarda, 452 şahıs hakkında ’uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak ve sağlamak’ suçundan işlem yaptı.


Operasyonlarda, 4 kilo 298,34 gram esrar, 6 bin 20 ekstasy hap, 1 kilo 214,24 gram eroin, 143,11 gram kokain, 31,24 gram metamfetamin, 78 adet sentetik ecza, 5 hassas terazi, 2 av tüfeği ve 49 fişek, 7 bin 20 TL, 100 dolar ve 5 euro para ele geçirildi.


İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 38 zanlı mahkemece tutuklandı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Mart 2019 Cumartesi 09:58
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tesettürlü kadınlara saldıran şahıs serbest bırakıldı
    1. Tesettürlü kadınlara saldıran şahıs..
    2. CHP lideri Kılıçdaroğlu, Eskişehir’de..
    3. Şıktaşlı’nın projeleri Manisalıların..
    4. AK Parti'nin Sultangazi mitingi
    5. Hakkari’de 19 yerleşim yeri kapandı
    6. Cumhur İttifakı’ndan coşkulu yürüyüş
    7. Tazelenme Üniversitesinden adının..
    8. 183 aydır devam eden mevlit
    9. Kayıp olarak aranan adam ormanlık..
    10. "Türkiye'nin demokratik anlamda bir..
    11. AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkanı..
    12. "Bir oy seçimin kaderini değiştirir"
    13. Şırnak’ta kar hayatı olumsuz etkiledi
    14. Bağ evlerine giren hırsız yakalandı
    15. Bu belirtiler sizde de varsa vakit..
    16. Baybakov: “Nükleer güce sahip olmak,..
    17. Fuat Akdoğan’ın son mitinginde izdiham..
    18. Rektör Alkan Bayat ve İskilip’i..
    19. "PKK, en çok zulmü Kürt kardeşlerimize..
    20. Macron Ürdün Kralı 2. Abdullah ile..
    21. MHP’li Yıldız:"Demokrasi düşmanı..
    22. Vakıflardan "kışla arazisi" açıklaması
    23. Dr. Mehmet Nil Hıdır, ‘Büyükşehir..
    24. Crowne Plaza, Ukrayna’da Kapadokya’yı..
    25. KAYSO Mart Ayı Meclis Toplantısı’nda..
    26. Yusuf'un "Eyvallah"ı en iyi cevap oldu
    27. Türel: " Bu kasetler FETÖ taktiği"
    28. Reuters felaketin bilançosunu duyurdu!..
    29. Ninova AVM dev kadrosunu birini daha..
    30. "82 milyonu kucaklama konusunda ortak..
    Bir partiden daha Cumhur İttifakı'na destek
    Bir partiden daha Cumhur İttifakı'na destek
    ABD merkezli çete döviz kurunu bomba gibi kullanıyor! Seçim saldırısı
    ABD merkezli çete döviz kurunu bomba gibi kullanıyor! Seçim saldırısı
    İngiltere'den seçime iki gün kala kara propaganda
    İngiltere'den seçime iki gün kala kara propaganda
    Türkiye'de çalınmışlardı... Afrin'den çıktılar!
    Türkiye'de çalınmışlardı... Afrin'den çıktılar!
    PKK ile ittifak kuran İP'li kadından AK Partili gence aşağılık hareket!
    PKK ile ittifak kuran İP'li kadından AK Partili gence aşağılık hareket!

    Günün Karikatürü

    30 Mart 2018
    Cumhur’a bir destek de Semra Özal’dan
    Cumhur’a bir destek de Semra Özal’dan
    'Patlıcan ve domatesten medet umanlar hüsrana uğrayacak'
    'Patlıcan ve domatesten medet umanlar hüsrana uğrayacak'