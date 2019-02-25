Antalya'da uyuşturucu operasyonları Gözaltına alınan 17 zanlıdan 6'sı tutuklandı

ANTALYA (AA) - Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 17 zanlıdan 6'sı tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Zeytinköy bölgesinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı. Farklı adreslere düzenlenen operasyonda 92 gram kokain, 9 gram eroin, 118 gram skunk esrar maddesi, 51 uyuşturucu hap, 2 yivsiz av tüfeği ve 49 fişek, hassas terazi ile bir miktar para ele geçirildi. Olayla ilgili 16 kişi gözaltına alındı. Döşemealtı ilçesi Korkuteli yolundaki kontrol noktasında durdurulan bir araçta yapılan aramada da 5,5 kilogram skunk esrar maddesi ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 17 zanlıdan 6'sı mahkemece tutuklandı, 11'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



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