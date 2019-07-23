Antalya'da uçuruma devrilen otomobilin sürücüsü öldü

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak uçuruma devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti. Mehmet Gülen (58) yönetimindeki plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, Yaylakonak Mahallesi'nde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak uçuruma devrildi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Gülen'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Alaaddin Keykubat Üniversitesi Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılan Mehmet Gülen'in cenazesi, savcılık incelemesinin ardından ailesine teslim edildi.

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