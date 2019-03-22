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Antalya’da ücretsiz toplu ulaşım hizmeti başlıyor

Antalya’da yarından itibaren saat “05.

22 Mart 2019 Cuma 17:34
Antalya’da ücretsiz toplu ulaşım hizmeti başlıyor

Antalya’da yarından itibaren saat “05.00-07.00 ile 19.00-21.00 saatleri arasında kent merkezinde AU plakalı otobüslerde, siyah resmi plakalı otobüslerde ve Raylı sistemde toplu ulaşım ücretsiz”oluyor.


Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı MenderesTürel, 23 Mart Cumartesi’den itibarenulaşımın kent merkezinde AU plakalı otobüslerde, siyah resmi plakalı otobüslerde ve raylı sistemde ücretsiz olacağınıaçıkladı. Başkan Türel “Antalya’da şehir merkezinde toplu ulaşım bedava oluyor. Nasıl olacak diye hemen herkesin aklına bir soru gelebilir. Biliyorsunuz toplu ulaşımda yoğun saatler, sabah mesai başlamasaatleri veya mesai çıkışı olan akşam saatleridir. Özellikle bu saatlerde toplu ulaşım araçlarımızın çok sıkışık olduğu, hatta sıkışıklıktan dolayı yolcu alamadığı, taşıyamadığı noktasında şikâyetlere maruz kalıyoruz. Şimdi biz, sabah 05.00 ile 07.00, akşam da 19.00 ile 21.00 saatlerinde arasında bütün yolcularımızı toplu ulaşımda ücretsiz taşıyacağız. Böylelikle o çok yoğun saatlerdeki yoğunluğu azaltacağız. Bu uygulama vatandaşlarımızın bütçesine katkı koyarken, belediye için de yoğun saatlerde araç sayısını azaltarak tasarruf etmemizi sağlayacak. Bu uygulamanın en büyük etkisi ise yoğun saatlerde trafiği rahatlatmak olacaktır” dedi.



Ücretsiz taşıma uygulaması esnafı mağdur etmeyecek


Bu uygulamanın şimdilik sadece kent merkezinde yani Muratpaşa, Konyaaltı, Kepez, Döşemealtı ve Aksu’da hayata geçirileceğini belirten Başkan Türel, “Biz uygulamayı toplu ulaşım esnafımızla omuz omuza yapıyor, el ele gerçekleştiriyoruz. Bildiğiniz üzere toplu ulaşım esnafımızla ulaşım hasılatının toplandığı havuz sistemimizi hayata geçirmiştik bu sistemin sonucu olarak toplu ulaşım esnafımıza toplanan hasılattan her ay sabit bir bedel ödüyoruz. Bu sabit bedelle artık kaç yolcu taşırsa taşısın o sabit gelirini alıyor. Bu yeni sistem toplu ulaşım esnafımıza da bir sıkıntı oluşturmayacak. Bu yüzden havuz sistemine dahil olan toplu taşıma esnafımıza ait AU plakalı otobüslerde, belediyenin resmi siyah plakalı otobüslerinde ve raylı sistemde ücretsiz ulaşım uygulayabiliyoruz. Ulaşımda çok az bir payı olan, havuz sistemine dahil olmayan esnafa ait kırsalda çalışan küçük minibüslerde yine havuz sistemine dahil olmayan esnafa ait terminal otobüslerinde ücretsiz biniş uygulamasını şu anda uygulayamıyoruz. Ancak önümüzdeki dönemde esnaflarımızın da rızasını alarak bu sisteme dahil etmek için çalışacağız” diye konuştu.



Pik saatlerdeki trafik yoğunluğu azalacak


Kent merkezindeki 5 ilçede uygulanacak bu sistemin ilçelerdeki esnafın da istemesi halinde onlarla da mutabık kalarak uygulanabileceğini ifade eden Başkan Türel, “İlçelerimizdeki esnafımız da havuz sistemi isterse oralarda da aynı uygulamayı yaygınlaştırarak vatandaşımızı ve esnafımızı rahatlatacağız. Neredeyse otobüslerimizin yüzde 10 kapasiteyle çalıştığı 05.00 ile 07.00 ve 19.00-21.00 saatleri arasında ücretsiz uygulamaya geçildiğinde trafiğin yoğunluğu rahatlayacaktır. İşe gidiş ve dönüş saatlerinde yaşanan sıkışıklık, belirlediğimiz saatlerde yapacağımız ücretsiz taşımayla ortadan kalkacaktır” şeklinde konuştu.



Uygulama 23 Mart Cumartesi’den itibaren başlıyor


Türel, “Her vatandaş bu saatler arasında ücretsiz ulaşımdan yararlanabilecek” dedi. Bu saatlerin uzman kişiler tarafından uzun süren araştırmalar çerçevesinde tespit edildiğini belirten Başkan Menderes Türel, “Bir yandan vatandaşa ücretsiz ulaşım desteği verilirken diğer yandan muazzam bir tasarruf elde edilecektir.Aynı zamanda kent içi trafiğini de rahatlatan bu uygulama Antalyalı hemşerilerime hayırlı olsun” dedi.



Projelerimizi taklit ettikleri için bugün müjdeledim


Başkan Türel, 14 Şubat’taki ‘Aşkım Antalya’ Proje Tanıtım Toplantısı’nda son hafta Antalyalılara büyük sürprizleri olacağını ifade ettiğini hatırlatarak, “Rakip siyasi parti adaylarımız projelerimizi taklit ettiği için bu müjdeyi özellikle bugün vermek istedim. Her zaman diyorum. Biz olduğumuz sürece hizmetler oluyor.Bu uygulama Menderes Türel’in yine Türkiye’de hayata geçirdiği örnek bir uygulama olacaktır. Bizler Antalya’yı dünya şampiyonu yapmak için gece gündüz çalışırken asla gündelik kaygılar ile hareket etmedik. 23 Mart Cumartesi’den (yarın) itibaren başlayacak ücretsiz ulaşım imkânı kesintisiz olarak 5 yıl devam edecektir” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 17:34
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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