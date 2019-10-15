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Antalya'da eğitim uçağı düştü

Antalya'nın Manavgat ilçesinde eğitim uçağı düştü. Yaşanan olayın ardından bölgeye itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

15 Ekim 2019 Salı 11:21
Antalya'da eğitim uçağı düştü

Antalya'nın Manavgat ilçesinde havalanmak için hangardan çıkıp piste doğru giden eğitim uçağı, ters esen rüzgar sebebiyle yoldan çıktı. Kazada pilot yara almadan kurtulurken, uçakta maddi hasar oluştu.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Manavgat ilçesine bağlı Kumköy mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, pilot Ersin Bilenin kullandığı Cesna 172W tipi eğtim uçağı, hangardan çıkıp piste doğru ilerlemeye başladı. Bu arada esen ters rüzgar sebebiyle yoldan çıkan uçak yolun kenarında bulunan Frenk yemişlerinin içine daldı.

Valilikten açıklama

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, AA muhabirine yaptığı açıklama, "Uçak kalktıktan kısa süre sonra düştü. Ekiplerimiz olay yerine gidiyor. Şu an için ölü ve yaralı olmadığı bilgisi var." dedi.

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Haber Tarihi: 15 Ekim 2019 Salı 11:21
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