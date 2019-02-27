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Antalya'da üç aylık bebeğin ölümü şüpheli bulundu

Savcılık bebeğin ölümüyle ilgili soruşturma başlattı

27 Şubat 2019 Çarşamba 14:38
Antalya'da üç aylık bebeğin ölümü şüpheli bulundu

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Serik ilçesinde üç aylık bebek, evlerinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, anne A.K. (24), yalnız yaşadığı Orta Mahallesi'ndeki evinde üç aylık bebeği Reyhan'ın hareketsiz şekilde yattığını görünce komşularından yardım istedi. Söz konusu adrese çağrılan polis ve 112 Acil Servis ekibi, bebeğin öldüğünü belirledi.

Bebeğin cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Bebeğin ölümünün şüpheli bulunması üzerine savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.

Gözaltına alınan anne A.K, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

A.K, gazetecilere yaptığı açıklamada, elektrik faturasını ödeyemediği için ev sahibi tarafından elektrik saatinin söküldüğünü öne sürdü.

Bu nedenle evinde elektrik olmadığını ifade eden A.K, şu iddialarda bulundu:

"Bebeğimi ısıtmak için bir arkadaşımın evinde kaldım. İki gün sonra evime döndüm. Üç gün boyunca çocuğumu battaniyenin içerisine sararak ve vücudumla ısıtmaya çalıştım. Bebeğimin soğuktan ölmüş olma ihtimali var. Bebeğimin kılına bile zarar veremem. Benden kan, saç ve tırnak örnekleri alındı. Otopsiden gelecek sonucu bekliyoruz. Serik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde çalışıyorum. Eşimden boşandığım için yalnız yaşıyorum."

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 14:38
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