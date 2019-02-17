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Antalya’da“Türkiye Güven Huzur Uygulaması (2019-1)”

Yurt genelinde eş zamanlı ve 2 aşamalı olarak yapılan “Türkiye Güven Huzur Uygulaması (2019/1)”Antalya’dabin 57 polisin katılımıyla gerçekleştirildi.

17 Şubat 2019 Pazar 15:14
Antalya’da“Türkiye Güven Huzur Uygulaması (2019-1)”

Yurt genelinde eş zamanlı ve 2 aşamalı olarak yapılan “Türkiye Güven Huzur Uygulaması (2019/1)”Antalya’dabin 57 polisin katılımıyla gerçekleştirildi. Uygulamada vatandaşların yoğunlukla bulundukları toplu taşıma araçları, duraklar, otogarlar, tren garları, havaalanları, deniz ulaşımı, meydanlar, alışveriş merkezleri, park ve bahçeler denetlendi.


Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen uygulamayaAsayiş, Terörle Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Narkotik Suçlarla Mücadele, Özel Harekat, Trafik, Çevik Kuvvet ve Deniz Limanı Şubeleri başta olmak üzere bin 57 personel, 244 ekip, 2 deniz aracı ve 2 dedektör polis köpeği katıldı.


Şehir giriş-çıkışları ile şehir merkezlerinde önceden tespit edilen 52 sabit uygulama noktası ve 324 umuma açık yerde şüpheli şahıs ve araçlar üzerinde arama, kimlik kontrolü ve plaka sorgulaması yapıldı. Uygulamalarda 6 bin 181 kişi sorgulanırken, arandığı tespit edilen 19 kişi yakalandı, 1 şüpheli gözaltına alındı. 4 kişiyeadli ve idari işlem yapılan uygulamada ayrıca 341 araç kontrol edildi, 6 araca 3 bin 301 TL. para cezası uygulandı, 1 trafikten men edilmiş bir araç yakalandı. 291 işyerinin kontrol edildiği uygulamada 10 işyerine cezai işlem uygulanırken 1 işyeri kapatıldı.Ayrıca uygulama esnasında (25) şişe kaçak içki ele geçirildi.

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Haber Tarihi: 17 Şubat 2019 Pazar 15:14
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