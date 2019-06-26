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Antalya’da turistlerin trafik kazası: 1 turist öldü, 5’i turist 7 yaralı

Antalya’nın Alanya ilçesinde tali yoldan D-400 karayoluna kontrolsüz şekilde çıkan tur midibüsü ile turistleri taşıyan ticari taksinin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında Polonya uyruklu 1 turist hayatını kaybetti, 5’iPolonyauyrukluturist olmak üzere 7 kişi yaralandı.

26 Haziran 2019 Çarşamba 01:07
Antalya’da turistlerin trafik kazası: 1 turist öldü, 5’i turist 7 yaralı

Antalya’nın Alanya ilçesinde tali yoldan D-400 karayoluna kontrolsüz şekilde çıkan tur midibüsü ile turistleri taşıyan ticari taksinin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında Polonya uyruklu 1 turist hayatını kaybetti, 5’iPolonyauyrukluturist olmak üzere 7 kişi yaralandı. Alışveriş sonrası otele dönen ve ticari taksi içinde bulunan ve çarpmanın etkisiyle yaralanan turistler ile sürücü,kazayı gören vatandaşlar tarafından araçtan çıkartılıp refüjlere alındı. Kaza anı ise güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.


Kaza bugün saat 22:30 sıralarında Antalya’nın avsallar mahallesi İncekum mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Alanya istikametinden Manavgat istikametine gitmekte olanİbrahim Ö. idaresindeki07 H 0013 plakalı ticari taksi,İncekum’daki kontrolsüz kavşakta tali yoldan D-400 karayolunaçıkmaya çalışan Fevzi Duran Y. idaresindeki07 HUV 71 plakalı tur midibüsü ile çarpıştı. Kazada ticari takside bulunan ve ağır yaralananPolonya uyruklu Krzystof Mantyniak (55), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kazada 1’i çocuk 5 turistile ticari taksi sürücüsü İbrahim Ö. ve midibüs sürücüsü Fevzi Duran Y. yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar tarafından ticari takside bulunan yaralılar ile midibüs sürücüsü araçlardın çıkartılarak refüje alındı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Manavgat ve Alanya’daki hastanelere sevk edildi.Kaza sebebiyle D-400 karayolu bir süre araç trafiğine kapanırken, araç geçişleri tali yoldan verildi.kaza sırasında tur minibüsünün ise boş olduğu bildirildi.



Kaza anı güvenlik kamerasında


Kaza anı güvenlik kameraları tarafından da saniye saniye kaydedildi.Midibüsün araçta bulunan rehberi indirdikten sonra tali yoldan D-400 karayoluna çıkışı ve seyir halindeki ticari taksinin midibüse çarpma anı görüntülere yansıdı. Görüntülere ayrıcakazayı görenlerin yaşadığı panik ve koşuşturma da saniye saniye yansıdı.

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Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 01:07
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