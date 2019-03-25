0553 313 94 23

"Antalya'da turist hedefi 20-25 milyonlara doğru hızla büyüyecek"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy:- "50 milyonluk turist hedefimizi 70 milyona getirdik. Antalya da 14 milyondan 20-25 milyonlara doğru hızla büyüyecek"

25 Mart 2019 Pazartesi 18:19
"Antalya'da turist hedefi 20-25 milyonlara doğru hızla büyüyecek"

ANTALYA (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yıllık 50 milyon olan turist sayısı hedefini 70 milyona çektiklerini belirterek, "Antalya da 14 milyondan 20-25 milyonlara doğru hızla büyüyecek." dedi.

İbradı ilçesinde incelemelerde bulunan Ersoy, İbradı Belediyesi önünde vatandaşlara hitap etti.

Antalya'nın, turizmin başkenti olduğunu ve Türkiye'ye gelen 3 turistten birinin Antalya Havalimanı'na indiğini belirten Ersoy, gelecek 5 yıllık dönemde hükümet tarafından turizm sektörünün stratejik sektör kabul edildiğini söyledi.

Geçen yıl Antalya'ya 14 milyon turist geldiğini ifade eden Ersoy, şunları dile getirdi:

"Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemiyle hem hızlı olacağız hem de daha büyük hedeflere daha hızlı gideceğiz. 50 milyonluk turist hedefimizi 70 milyona getirdik. Antalya da 14 milyondan 20-25 milyonlara doğru hızla büyüyecek. Yanı başımızda böyle bir potansiyel varsa ben de turizm bakanıysam bunlar İbradı'ya da gelecek. Her şeyden önce bu, baba ocağıma en büyük borcum."

İbradı'ya meslek lisesi yaptıran hayırsevere teşekkür eden Ersoy, bu lisede turizmin de bulunması ve İbradı'da bir Turizm Meslek Yüksekokulu olması gerektiğini vurguladı.

Milli Eğitim Bakanlığı ile yapılan protokol çerçevesinde öğrencilerin en az 3 lisanı çok iyi bilecekleri şekilde eğitilip okurken para kazanacakları şekilde bir sistem kurulduğunu anlatan Ersoy, "15 Nisan - 15 Ekim tarihlerinde Antalya'daki en iyi otellerde eğitimlerini alacaklar ve ücretlerini de alacaklar. Bu sırada da İngilizce, Rusça ve ayrıca Almanca, Fransızca, Arapça ya da Çinceden birini seçmeli şekilde öğrenecekler." diye konuştu.

Üç lisanlı her sektörde iş bulabilecek gençler yetiştireceklerini kaydeden Ersoy, İbradı ve Akseki'nin de bunu hak ettiğini söyledi.

Ersoy, "Hayırseverimizden de bunu rica ediyorum. Buraya Turizm Meslek Yüksekokulu'nu da ekleyelim. Biz de her türlü desteği Bakanlık ve devlet olarak verelim." dedi.

AK Parti İbradı Belediye Başkan adayı Hatice Sekmen'in projelerini beğendiğini dile getiren Ersoy, Sekmen'in kendisine bölgeye otel yapılması isteğini ilettiğini ancak kendisinin bunu istemediğini söyledi.

Ersoy, şöyle konuştu:

"Ben sizin yapmanızı istiyorum. Sizin düğmeli evleriniz gibi buraya has konutlarınız var. Bizim buraya has turizm yapmamız lazım. O evleri rehabilite edip hayata geçirmenizi istiyoruz. Oralarda lüks pansiyonculuk ve alternatif turizme hitap edecek ürünleri ve tesisleri gerçekleştirmenizi istiyoruz. Bu, Alaçatı'da, Şirince'de, Karadeniz'de uygulandı. Çok da iyi sonuç alındı. Hem o zaman turizm gelirleri tabana yayılmış oluyor hem de sürdürülebilir oluyor. Buradaki tarım potansiyelini de etkiliyor. Buraya büyük bir otel yapılmasındansa doğru planlarla sizin evlerinizin, yatırımlarınızın gerçekleşmesini daha çok önemsiyorum."

Ersoy, konuşmasının ardından Başlar ve Ürünlü mahallelerinde vatandaşlarla sohbet etti, yapım çalışmaları süren Demirkapı tünellerinde incelemelerde bulundu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 18:19
  1. Antalya
  2. İbradı
  3. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkan Kalın’ın mahalle ziyaretleri sürüyor
    1. Başkan Kalın’ın mahalle ziyaretleri..
    2. Elazığ'da terör operasyonu
    3. "Katar ambargodan bu yana yeterlilik..
    4. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, taziye..
    5. Parlak’tan ‘belediyede yolsuzluk var’..
    6. TESKİ, Dünya Su Günü’nü coşkuyla..
    7. İsrail güçleri Gazze'yi vurmaya..
    8. İngiltere’de otomasyon sistemleri 1,5..
    9. İzinsiz kazılar ilçeyi elektriksiz..
    10. FETÖ firarisi kadın Bulgaristan’a..
    11. PKK sanığının cezaevinde intiharı
    12. Rusya'dan S-400 açıklaması: ABD..
    13. Atilla Mayda son yolculuğuna uğurlandı
    14. Karlov suikastinin kilit isminden flaş..
    15. Kırka kapalı pazar yeri esnafı da..
    16. Ekrem Yüce Geyve’de ziyaretlerine..
    17. Alemdar: "Yeni sosyal alanlarla..
    18. Bakan Soylu: “Terör örgütüne bugüne..
    19. Altınşehir’e farklı seviyeli kavşak..
    20. Valilikten deprem açıklaması
    21. Özhan gönüllüleri yaşlıları ziyaret..
    22. "94 ruhu çok önemli"
    23. "Antalya'da turist hedefi 20-25..
    24. CHP Adayı Gökçe esnaflarla buluştu
    25. Hekimhanlılardan Avşar’a sevgi seli
    26. "Dünyanın neresinde bir mazlum varsa..
    27. Güder, "Battalgazi’yi geleceğe..
    28. Irak’ta sel uyarısı
    29. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bölücü örgütün..
    30. Kasımpaşa hazırlıklarını sürdürdü
    İskenderpaşa Cemaati 31 Mart kararını verdi!
    İskenderpaşa Cemaati 31 Mart kararını verdi!
    Uçaklar Venezuela'ya doğru havalandı! 99 askeri personel gönderildi
    Uçaklar Venezuela'ya doğru havalandı! 99 askeri personel gönderildi
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın S-400 ve F-35 resti dünya basınında
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın S-400 ve F-35 resti dünya basınında
    Erdoğan'ın mitinglerde söylediği şarkıya Kayahan'ın eşinden yorum!
    Erdoğan'ın mitinglerde söylediği şarkıya Kayahan'ın eşinden yorum!
    Seçimlere kısa bir süre kala flaş karar: AK Parti'ye destek vereceğiz
    Seçimlere kısa bir süre kala flaş karar: AK Parti'ye destek vereceğiz

    Günün Karikatürü

    24 Mart 2019
    Erdoğan düşmanı sözde sanatçılara tokat! ‘Görevleri sadece iktidara muhalefet etmek’
    Erdoğan düşmanı sözde sanatçılara tokat! ‘Görevleri sadece iktidara muhalefet etmek’
    Başkan Erdoğan: Hesap verecekler
    Başkan Erdoğan: Hesap verecekler