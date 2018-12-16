Antalya'da tur teknelerinde plaka dönemi

ANTALYA (AA) - Antalya'daki Kaleiçi Yatlimanı'nda faaliyet gösteren tur teknelerine, düzenlenen törenle plakaları verildi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, burada yaptığı konuşmada, Antalya'nın bir deniz şehri olmasına rağmen denizle çok barışık olmadığını ve kentin denizden istenilen düzeyde faydalanamadığını ifade etti.

Türel, Antalya'yı denizle iç içe yaşayan bir şehir haline getirmek istediklerini vurgulayarak, yat limanı, kruvaziyer ve deniz otobüsü projelerinin bu amaçla yapıldığını kaydetti.

Denizciliğin gelişmesi amacıyla yaptıkları projelere bir yenisini eklediklerini ifade eden Menderes Türel, "Türkiye'de ilklerin belediyesi olarak yeni bir ilki hayata geçirdik. Kaleiçi Yatlimanı'ndaki 46 gezi teknesine plaka veriyoruz. Havuz sistemi içinde yer almayıp, ticari faaliyet gösteren teknelere de özel tekne plakalarını ayrıca vereceğiz." dedi.

Tur tekneciliği yapanların resmi bir belgeye sahip olması gerektiği yönünde talepler aldıklarını anlatan Türel, bu talebe cevap verdiklerini belirtti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Türel, "Artık taksilerde olduğu gibi tekneler hem bir durak hem de plaka sahibi oluyor. Böylece teknelerimizin değeri artacak, teknelerle birlikte durakları da değer kazanacak." diye konuştu.

Konuşmalarında ardından Türel, teknecilere plakalarını verdi ve bir teknenin de plakasını taktı.