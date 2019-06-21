0553 313 94 23

Antalya’da tur midibüsü kazası: 4’ü turist 9 yaralı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde tur midibüsünün ticari araçla çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, 4’ü Rus turist olmak üzere 9 kişi yaralandı.

21 Haziran 2019 Cuma 14:54
Antalya’da tur midibüsü kazası: 4’ü turist 9 yaralı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde tur midibüsünün ticari araçla çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, 4’ü Rus turist olmak üzere 9 kişi yaralandı.


Kaza, Manavgat-Alanya D-400 karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Antalya havalimanından almış olduğu Rus turistleri Çenger Mahallesi’nde bulunan otellere götürmekte olan Serkan Refik yönetimindeki 03 AAR 931 plakalı tur midibüsü, tali yola geçmek için Çavuşköyü kavşağından dönmek isterken, Alanya istikametinden Manavgat istikametine seyir halindeki Hasan Ali Soytürk’ün kullandığı 07 APJ 67 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Kazanın ardından olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi kurtarma ekibi, jandarma ve trafik ekiplerinin yanı sıra çok sayıda ambulans sevk edildi.


Kazada, ticari araç sürücüsü Hasan Ali Soytürk, araçta yolcu olarak bulunan Mehmet Karakuş, Mehmet Berk Ertekin, İsmet Efe Ertekin ve Gülşen Ertekin ile tur midibüsünde bulunan Rus turistler Maria Fırsova, Zalina Chubasheva, Rimma Pleshakova ve Vlademir Polukov yaralandı.


Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Manavgat’ta bulunan hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.Diğer taraftan, kazanın ardından tur midibüsünde bulunan turistler, valizlerini ve eşyalarını alarak kavşakta bulunan refüjde bir süre bekledikten sonra gelen bir başka tur midibüsü ile tatillerini geçirecekleri otellere götürüldü.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 14:54
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Muğla'da uyuşturucu ticaretine ağır darbe!
    1. Muğla'da uyuşturucu ticaretine ağır..
    2. Bağışlanan organlar iki hastaya umut..
    3. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Neçirvan..
    4. Polisle çatışan zanlılar Sivas’ta..
    5. Zabıtayı görünce namaza duran dilenci,..
    6. Tarihî mirasta peyzaj yaklaşımları
    7. Çin insansız helikopterini başarıyla..
    8. TİKA'dan Kosova'da arıcılığın..
    9. BM'nin Kaşıkçı cinayetine ilişkin..
    10. BM'nin Kaşıkçı cinayetine ilişkin..
    11. Amerikalı turistin çantasını gasbeden..
    12. Fethiye’de iki motosiklet çarpıştı: 3..
    13. Sobi: "Balık ölümleri mühendislik..
    14. Başkan Büyükakın: “Varlık sebebimiz..
    15. Dünya Yoga Günü Güvercinada’da kutlandı
    16. Tekirdağ’da 5 asker PKK propagandası..
    17. Ankara Büyükşehirden yaz Kur’an..
    18. Evkur Yeni Malatyaspor altyapı..
    19. İBB, her yıl 10 milyon gencin..
    20. Sinop'ta kayıp balıkçı 29 gündür..
    21. Serbest Güreş Milli Takımı, Avrupa..
    22. Aromasıyla meşhur Kırıkhan kavununda..
    23. Mersin Limanı'nda 20 düzensiz göçmen..
    24. Yenişehir’de göz nuru sergisi
    25. Ortaokul öğrencilerinden şehitler için..
    26. Erzincan'da kamyonet ile traktör..
    27. MHP Milletvekili Taytak, yumurta..
    28. Cezaevinde yangın tatbikatı "isyan"..
    29. Büyükşehir eskiyen üst geçitleri..
    30. "Yargı reformunu yeşil pasaporta..
    Putin televizyon programında açıkladı! "Türkiye ve İran'la yapacağız"
    Putin televizyon programında açıkladı! "Türkiye ve İran'la yapacağız"
    Putin’in adamlarından açık Erdoğan düşmanlığı!
    Putin’in adamlarından açık Erdoğan düşmanlığı!
    Erdoğan'dan yeni parti hazırlığında olan Ahmet Davutoğlu, Abdullah Gül ve Ali Babacan'a üstü kapalı mesaj
    Erdoğan'dan yeni parti hazırlığında olan Ahmet Davutoğlu, Abdullah Gül ve Ali Babacan'a üstü kapalı mesaj
    Gizli görüşmeye ses çıkartmayan Kılıçdaroğlu hedef şaşırtıyor! “İstifa etmeleri lazım”
    Gizli görüşmeye ses çıkartmayan Kılıçdaroğlu hedef şaşırtıyor! “İstifa etmeleri lazım”
    Gerçek günler sonra ortaya çıktı! Başbakan, Suudi Arabistan’ın tehdidiyle istifa etti
    Gerçek günler sonra ortaya çıktı! Başbakan, Suudi Arabistan’ın tehdidiyle istifa etti

    Günün Karikatürü

    21 Haziran 2019
    Teröristler arasında 23 Haziran çatlağı! HDP'den Abdullah Öcalan'a cevap
    Teröristler arasında 23 Haziran çatlağı! HDP'den Abdullah Öcalan'a cevap
    ‘Bağımsız Kürt devleti kurulmalı mı?’ sorusuna Merkel’den flaş cevap!
    ‘Bağımsız Kürt devleti kurulmalı mı?’ sorusuna Merkel’den flaş cevap!