Antalya'da tur midibüsü devrildi: 16 yaralı Kaza anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde tur midibüsünün devrilmesi sonucu 16 Rus turist yaralandı. Alanya'dan Antalya Havalimanı'na giden Rus turistleri taşıyan Yavuz Günday idaresindeki 03 ABB 808 plakalı tur midibüsü, D-400 kara yolu Çevreyolu Köprüsü yakınlarında bariyerlere çarparak devrildi. Kazada yaralanan midibüsteki 16 turist, çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Öte yandan, kaza anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, tur midibüsünün yol kenarındaki bariyerlere çarparak devrilmesi yer alıyor.



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