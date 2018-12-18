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Antalya'da tüfekle vurulan kedi tedavi edildi

Manavgat ilçesinde 15 gün önce tüfekle vurularak yaralanan kedi tedavi edildi

18 Aralık 2018 Salı 23:05
Antalya'da tüfekle vurulan kedi tedavi edildi

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde tüfekle vurulmuş olarak bulunan kedi, uygulanan tedaviyle yaşama döndürüldü.

Bahçelievler Mahallesi'nde 15 gün önce tüfekle vurulmuş halde bulunan kedi, Manavgat Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Barındırma ve Bakım Merkezi yetkililerine teslim edildi.

Ameliyat edilen kedinin vücudundan 9 saçma çıkarıldı. Tedavisinin ardından sağlığına kavuşan kediye barınak görevlilerince "Umut" adı verildi. Kedi, yeni bir sahip bulununcaya kadar barınakta kalacak.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 18 Aralık 2018 Salı 23:05
  1. Antalya
  2. kedi
  3. Manavgat
  4. Şiddet
  5. tedavi

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